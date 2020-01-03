 Біля посольства США в Багдаді зафіксували новий ракетний обстріл | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.01.2020

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Новини

Біля посольства США в Багдаді зафіксували новий ракетний обстріл

Дві ракети поцілили у так звану зелену зону, де розташовані урядові будівлі і посольства США та Великобританії в Іраку.

Посольство США у Багададі, що знаходиться у так званій зеленій зоні

Посольство США у Багададі, що знаходиться у так званій "зеленій зоні"

Ввечері 8 січня у Багдаді, в так званій урядовій "зеленій зоні", зафіксували ракетний обстріл. Про це з посиланням на іракських військових у четвер, 9 січня, повідомляє інформагенція Reuters.

"Дві ракети типу "Катюша" вибухнули. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні. З посиланням на джерела у поліції Reuters додає, що одна з ракет впала лише за 100 метрів від будівлі посольства США у Багададі.

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Іракські ЗМІ повідомили, що в кварталі, де розташовані будівлі посольств США і Великобританії, а також парламенту і уряду Іраку, сталися вибухи і було чути сигнальні сирени.

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за цю атаку.

Подібна ракетна атака на посольство США в Іраку відбулася 4 січня. Тоді вона також обійшлася без людських жертв, однак п'ятеро людей дістали поранень, коли кілька ракет поцілили у житловий район Багдада поблизу "зеленої зони".

Також згодом ракетами типу "Катюша" була вражена й авіабаза "Аль-Балад", де дислокуються також американські військові. Цей об'єкт розташований на північ від іракської столиці. Загиблих внаслідок обстрілу не було.

Ракетні атаки на "зелену зону" розпочалися після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані, командувача спецпідрозділу Корпус вартових ісламської революції (КВІР) "Аль-Кудс" під час американського ракетного удару, авторизованого президентом США Дональдом Трампом.

У відповідь на вбивство Сулеймані у ніч на 8 січня Іран завдав зі своєї території удару більш ніж десятком ракет по двох військових базах у Іраку, на яких перебували солдати США та інших країн антитерористичної коаліції. Ракетна атака тривала близько 30 хвилин, загалом було випущено 22 ракети. Жертв та постраждалих атаки не було.

Відповідальність за удари взяв на себе іранський Корпус вартових ісламської революції.

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