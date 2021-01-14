 Більшість українців підтримують норму про обслуговування українською | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.02.2021

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Більшість українців підтримують норму про обслуговування українською

Норму про використання української мови в сфері обслуговування підтримують понад 60 відсотків жителів України, свідчать дані опитування.

Більшість українців підтримують норму про обслуговування українською

Понад 60 відсотків українців підтримують чинну норму мовного закону про обслуговування українською мовою. Про це свідчать оприлюднені в середу, 3 лютого, результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 27 січня до 1 лютого.

За даними дослідження, 61,7 відсотка респондентів підтримують норму про обслуговування українською мовою, яка набула чинності 16 січня 2021 року. Водночас 34 відсотки цю норму не підтримують, а 4,2 відсотка - не змогли відповісти.

На Донбасі більше половини опитаних підтримує українську

Зазначається, що найбільше норму підтримують жителі заходу і центру (відповідно, 79,4 відсотка і 66,2 відсотка), найменше - жителі сходу (38,8 відсотка, тоді як 55,8 відсотка не підтримують). На півдні 49 відсотка опитаних підтримують її, а не підтримують - 46,2 відсотка. На Донбасі підтримують 59,5 відсотка, не підтримують - 32,1 відсотка.

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За даними КМІС, всеукраїнське опитування проводили методом особистого інтерв'ю з використанням планшетів. Опитано було 1205 респондентів, які проживають у 86 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводили тільки на території, контрольованій українською владою.

Нагадаємо, що 16 січня набула чинності норма закону про мову про використання української мови в сфері послуг.

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