Більшість українців підтримують норму про обслуговування українською

Понад 60 відсотків українців підтримують чинну норму мовного закону про обслуговування українською мовою. Про це свідчать оприлюднені в середу, 3 лютого, результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 27 січня до 1 лютого.

За даними дослідження, 61,7 відсотка респондентів підтримують норму про обслуговування українською мовою, яка набула чинності 16 січня 2021 року. Водночас 34 відсотки цю норму не підтримують, а 4,2 відсотка - не змогли відповісти.

На Донбасі більше половини опитаних підтримує українську

Зазначається, що найбільше норму підтримують жителі заходу і центру (відповідно, 79,4 відсотка і 66,2 відсотка), найменше - жителі сходу (38,8 відсотка, тоді як 55,8 відсотка не підтримують). На півдні 49 відсотка опитаних підтримують її, а не підтримують - 46,2 відсотка. На Донбасі підтримують 59,5 відсотка, не підтримують - 32,1 відсотка.

Читайте також: Мовний закон в Україні: коли набирають чинності основні норми (довідка)

За даними КМІС, всеукраїнське опитування проводили методом особистого інтерв'ю з використанням планшетів. Опитано було 1205 респондентів, які проживають у 86 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводили тільки на території, контрольованій українською владою.

Нагадаємо, що 16 січня набула чинності норма закону про мову про використання української мови в сфері послуг.