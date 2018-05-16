Більшість українців вважає помилкою заборону російських телеканалів - опитування

Понад половину українців вважають заборону російських телеканалів помилкою і обмеженням прав, йдеться в оприлюднених у п'ятницю, 15 березня, результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). Такої думки дотримується 53,5 відсотка респондентів.

Протилежної думки - що заборона російських телеканалів є необхідним кроком для захисту країни - дотримується 31,7 відсотка опитаних. Водночас 35,4 відсотка респондентів висловили переконання, що в Україні занадто багато прокремлівських ЗМІ, а держава і суспільство занадто слабо реагують на це, 33,9 відсотка вважають, що в Україні відбувається наступ на свободу слова. 42,2 відсотка респондентів вважають недоцільним введення квот на українську мову на радіо і телебаченні, тоді як 32,2 відсотка дотримуються протилежної думки.

Також понад половину опитаних КМІСом (53,2 відсотка) вважають заборону російських соціальних мереж в Україні помилкою і обмеженням прав. Водночас, згідно з опитуванням, 28,8 відсотка респондентів назвали цей крок необхідним для захисту держави.

Крім того, іще більше українців висловилися проти заборони російських фільмів і артистів. Їхню заборону в Україні вважають помилкою й обмеженням прав 59,6 відсотка опитаних. А 27,7 відсотка респондентів вважають цю заборону необхідним кроком для захисту держави.

Опитування, в якому взяли участь понад дві тисячі респондентів, проводилося у 129 населених пунктах всіх областей, крім анексованого Криму. У Луганській і Донецькій областях дослідження проводилося тільки на підконтрольних українській владі територіях.