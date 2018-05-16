 Більшість українців вважає помилкою заборону російських телеканалів - опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Більшість українців вважає помилкою заборону російських телеканалів - опитування

Заборону в Україні російських телеканалів, соціальних мереж, фільмів та артистів вважають помилкою понад половину опитаних КМІС респондентів.

Більшість українців вважає помилкою заборону російських медіаресурсів - КМІС

Більшість українців вважає помилкою заборону російських медіаресурсів - КМІС

Понад половину українців вважають заборону російських телеканалів помилкою і обмеженням прав, йдеться в оприлюднених у п'ятницю, 15 березня, результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). Такої думки дотримується 53,5 відсотка респондентів.

Протилежної думки - що заборона російських телеканалів є необхідним кроком для захисту країни - дотримується 31,7 відсотка опитаних. Водночас 35,4 відсотка респондентів висловили переконання, що в Україні занадто багато прокремлівських ЗМІ, а держава і суспільство занадто слабо реагують на це, 33,9 відсотка вважають, що в Україні відбувається наступ на свободу слова. 42,2 відсотка респондентів вважають недоцільним введення квот на українську мову на радіо і телебаченні, тоді як 32,2 відсотка дотримуються протилежної думки.

DW.COM

Верховна Рада прийняла закон, який зобов'язує організаторів гастролей артистів-громадян Росії перевіряти в СБУ наявність підстав не допускати проведення концертів і лише після цього підписувати відповідні контракти. (05.10.2017)

Рішення блокувати доступ до російських соціальних мереж і поштових сервісів викликало суперечливу реакцію у суспільстві. Є аргументи і "за", і "проти", але найбільша проблема - юридична невизначеність. (17.05.2017)

Також понад половину опитаних КМІСом (53,2 відсотка) вважають заборону російських соціальних мереж в Україні помилкою і обмеженням прав. Водночас, згідно з опитуванням, 28,8 відсотка респондентів назвали цей крок необхідним для захисту держави.

Крім того, іще більше українців висловилися проти заборони російських фільмів і артистів. Їхню заборону в Україні вважають помилкою й обмеженням прав 59,6 відсотка опитаних. А 27,7 відсотка респондентів вважають цю заборону необхідним кроком для захисту держави.

Опитування, в якому взяли участь понад дві тисячі респондентів, проводилося у 129 населених пунктах всіх областей, крім анексованого Криму. У Луганській і Донецькій областях дослідження проводилося тільки на підконтрольних українській владі територіях.

Дивитись відео 01:26

Рік "інтернет-санкцій": Чи відмовилися українці від російських соцмереж? (25.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Рік "інтернет-санкцій": Чи відмовилися українці від російських соцмереж? (25.04.2018)  

Також за темою

DW-Karikatur von Sergey Elkin - Social-Media & Suchmaschinen-Verbot in der Ukraine

Рік без російських сайтів в Україні: чи діють санкції 16.05.2018

Вже рік українські провайдери блокують доступ до популярних соцмереж "Вконтакте" та "Одноклассники". Наскільки ефективними є санкції, розбиралася DW.

Реклама

Докладно

На місці теракту в новозеландському Крайстчерчі

Що відомо про кривавий напад на мечеті у Новій Зеландії

Яку роль відіграли в нападі в Крайстчерчі іслам та ксенофобія?  

Ukraine Währung Geld (romantiche/Fotolia)

Що відбувається з гривнею перед виборами? (відео)

Нацбанк запевняє, що "курс гривні визначається ринком" і ніхто його "спеціально не утримує". Чи справді це так?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  