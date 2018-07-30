 Більшість екс-власників ″блакитних карток″ залишаються в Німеччині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2018

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Новини

Більшість екс-власників "блакитних карток" залишаються в Німеччині

90 відсотків фахівців, які мали "блакитну картку", продовжують проживати в Німеччині. Більшість із них мають необмежені дозволи на проживання, повідомили у Федеральному відомстві з питань міграції та біженців (BAMF).

Фахівці, які отримували блакитні картки, залишаються в Німеччині

Фахівці, які отримували "блакитні картки", залишаються в Німеччині

Понад 90 відсотків із близько 28 тисяч колишніх власників "блакитних карток" (Blaue Karte) мали станом на червень поточного року інші дозволи на проживання, себто далі проживали в Німеччині. Про це у вівторок, 31 липня, повідомили у Федеральному відомстві з питань міграції та біженців (BAMF) у Нюрнберзі. Майже всі з тих, хто залишився в Німеччині, мають необмежений дозвіл на перебування в цій країні. В абсолютних цифрах таких людей налічується близько 23,8 тисяч осіб.

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Найбільше посвідок на проживання в Німеччині для висококваліфікованих фахівців станом на середину 2017 року видали індійцям. Українці - четверті за кількістю отриманих "блакитних карток". (18.08.2017)

Невдовзі виповнюється рік, відколи у Німеччині почала діяти програма залучення висококваліфікованих фахівців з-поза меж ЄС blue card. Станом на кінець червня "блакитну карту" отримали 364 українці. (24.07.2013)

"Блакитна картка" є тимчасовим дозволом на проживання у країнах ЄС для висококваліфікованих кадрів. Вимоги до власника такої картки у ФРН такі: закінчення вищого навчального закладу в Німеччині або аналогічний закордонний диплом, наявність конкретного робочого місця та певний мінімальний рівень доходу.

З моменту запровадження п'ять років тому "блакитних карток" в ЄС їх видавали вже близько 81 тисячі разів. При цьому отримують їх дедалі більше. У першому кварталі 2018 року було видано 6800 таких карток, що на 18,5 відсотка більше, ніж за аналогічний період 2017 року. Понад половину цих карток отримали фахівці, які до того їх не мали.

Серед власників "блакитних карток" найбільша група - вихідці з Індії, які становлять 26 відсотків від усіх осіб, кому картка видавалася. Фахівці з Китаю, Росії, Туреччини та США становлять разом ще близько чверті.

Правляча коаліція Німеччини планує до кінця року врегулювати імміграцію за допомогою нового закону. Брак фахівців певних спеціальностей у Німеччині підштовхує уряд до пошуку пришвидшених і якомога менш забюрократизованих процедур.

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