Більше тисячі мігрантів прибули на човнах до острова Лампедуза

У неділю, 9 травня більше однієї тисячі мігрантів прибули до узбережжя італійського острова Лампедуза. Про це повідомляє інформаційне агентство AFP.

Згідно з повідомленням, вони дісталися берега на низці човнів. Більша частина мігрантів - майже 400 осіб різних національностей - перебувала на борту одного судна. При цьому серед усього загалу на борту було лише 24 жінки та шестеро дітей. Судно виявили на відстані приблизно 13 кілометрів від узбережжя Лампедузи.

Ще на одному судні перебувало 325 осіб. Сотні інших мігрантів прибули на менших за розміром човнах.

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Сальвіні вимагає зустрічі з Маріо Драгі

На цю подію вже відреагував глава праворадикальної партії "Ліга" Маттео Сальвіні, який раніше обіймав посаду міністра внутрішніх справ. Він вимагає термінової зустрічі із чинним прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

"З огляду на мільйони італійців у труднощах ми не можемо думати про тисячі нелегальних мігрантів", - заявив Сальвіні.

Суд сицилійського міста Катанія зараз розглядає справу проти ексміністра внутрішніх справ. Йому закидають "зловживання владою" та "незаконне позбавлення волі". У цьому випадку йдеться про 116 мігрантів, яких Сальвіні у липні 2019 року фактично ув'язнив на борту судна Gregoretti італійської берегової охорони. Сальвіні упродовж кількох днів забороняв судну заходити в італійський порт.