 До Італії тільки за вихідні прибули кількасот мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2020

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Новини

До Італії тільки за вихідні прибули кількасот мігрантів

За вихідні до Сицилії та інших островів морем з Африки прибули понад 400 мігрантів, повідомляють італійські ЗМІ. Поліція намагається їх затримати.

Мігранти в Середземному морі

Мігранти в Середземному морі (архівне фото)

Щонайменше кількасот мігрантів прибули до Італії упродовж 23-24 травня. Згідно з оприлюдненим у неділю, 24 травня, повідомленням інформагенції Ansa, в одній тільки провінції Агрідженто в Сицилії висадилися на берег близько 400 осіб.

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Повідомляється, що дехто з прибулих мігрантів спробували зупинити автомобілістів, щоб ті дали їм води та підвезли їх. Натомість на суходолі прибулих затримували поліція і військові. Через пандемію COVID-19, що лютує у Італії, всі прибулі до країни, в тому числі й нелегали, мають відбути двотижневий карантин.

Кілька десятків нелегальних мігрантів виявили також і на розташованому між Африкою та Сицилією острові Ліноза, передає інформагенція dpa. Берегова охорона має доставити їх на острів Лампедуза.

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Тим часом у МВС Італії повідомили, що станом на 22 травня з початку року до Італії прибули близько 4,5 тисячі мігрантів-нелегалів. Торік за аналогічний проміжок часу фіксувалося значно менше число таких мігрантів - понад 1,8 тисячі осіб. Однак в 2018 році ця цифра була набагато вищою - понад 10 тисяч людей.

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