На Сицилії розпорядились протягом доби закрити центри прийому біженців

Губернатор Сицилії Нелло Музумечі у неділю, 23 серпня, наказав протягом однієї доби закрити в регіоні всі центри прийому мігрантів, які потрапляють на острів морем. Він заявив, що біженців слід направляти на материкову частину Італії.

Причиною такого рішення Музумечі назвав коронавірусну інфекцію, яка може активно поширюватися в центрах прийому мігрантів. Сицилія більше не може страждати від вторгнення мігрантів, тому настав час дати відсіч цьому, наводять слова Музумечі італійські ЗМІ.

Повідомляється, що наказ губернатора, перш за все, стосується переповнених табору та католицького центру для мігрантів, що розташовані на острові Лампедуза.

Тим часом міністерство внутрішніх справ Італії заявило, що наказ губернатора Сицилії не є чинним, оскільки політика щодо біженців є питанням центрального уряду в Римі.

У 2019 році берегів Італії дісталося вдвічі менше мігрантів, ніж роком раніше. За даними МВС Італії, минулого року їх було 11 439, тоді як в 2018 році берегів країни дістались 23 210 мігрантів, а у 2017 - 118 914. Головною причиною зменшення кількості мігрантів є меморандум про співпрацю у сфері протидії нелегальній міграції, підписаний між Італією та Лівією у 2017 році. Він передбачав посилення боротьби з торгівлею людьми та запобігання незаконному перетину кордонів.