 Білорусь хоче купувати нафту в Україні, Польщі та країнах Балтії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.01.2020

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Новини

Білорусь хоче купувати нафту в Україні, Польщі та країнах Балтії

Білорусь направила пропозиції про закупівлю нафти в Україну, Польщу, Казахстан, Азербайджан і країни Балтії. До цього країна не змогла домовитися з компаніями РФ про умови поставки нафти з 1 січня 2020 року.

Білорусь шукає постачальників нафти в Україні, Польщі та країнах Балтії

Білорусь шукає постачальників нафти в Україні, Польщі та країнах Балтії

Білорусь направила комерційні пропозиції про купівлю нафти в Україну, в Польщу, Казахстан, Азербайджан і країни Балтії. Про це у вівторок, 14 січня, повідомив перший віцепрем'єр країни Дмитро Крутой, передає агентство "Інтерфакс".

"Ми розіслали відповідні комерційні пропозиції. Всі можливі країни: і Україна, і Польща, і країни Балтії, і Казахстан, Азербайджан", - сказав він.

DW.COM

"Дорожні карти" щодо нафтової, газової та податкової сфер залишаються неузгодженими й після переговорів президентів Путіна і Лукашенка щодо інтеграційного плану, заявив російський міністр Максим Орєшкін. (20.12.2019)

Білоруський концерн "Білнафтохім" уклав перший контракт з російською нафтовою компанією з початку припинення поставок сировини. Раніше поставки нафти припинились через розбіжності в ціні на сировину. (04.01.2020)

"Всі комерційні служби наших заводів, Білоруської нафтової компанії перебувають на переговорах практично в щоденному режимі. Думаю, тут ми теж скоро отримаємо альтернативні варіанти поставки конкретної нафти", - додав білоруський перший віцепрем'єр.

Як повідомлялося, з 1 січня 2020 року російські компанії припинили постачання нафти до Білорусі через розбіжності в ціні на сировину. Сторони не змогли домовитися про умови купівлі нафти. Президент Білорусі Олександр Лукашенко неодноразово намагався домовитися з російським колегою Володимиром Путіним про підписання нових угод, але безуспішно. Нещодавно він віддав розпорядження почати імпорт нафти від альтернативних постачальників. Білорусь є вкрай залежною від російської нафти. 

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