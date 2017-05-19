Білорусь хоче купувати нафту в Україні, Польщі та країнах Балтії

Білорусь направила комерційні пропозиції про купівлю нафти в Україну, в Польщу, Казахстан, Азербайджан і країни Балтії. Про це у вівторок, 14 січня, повідомив перший віцепрем'єр країни Дмитро Крутой, передає агентство "Інтерфакс".

"Ми розіслали відповідні комерційні пропозиції. Всі можливі країни: і Україна, і Польща, і країни Балтії, і Казахстан, Азербайджан", - сказав він.

"Всі комерційні служби наших заводів, Білоруської нафтової компанії перебувають на переговорах практично в щоденному режимі. Думаю, тут ми теж скоро отримаємо альтернативні варіанти поставки конкретної нафти", - додав білоруський перший віцепрем'єр.

Як повідомлялося, з 1 січня 2020 року російські компанії припинили постачання нафти до Білорусі через розбіжності в ціні на сировину. Сторони не змогли домовитися про умови купівлі нафти. Президент Білорусі Олександр Лукашенко неодноразово намагався домовитися з російським колегою Володимиром Путіним про підписання нових угод, але безуспішно. Нещодавно він віддав розпорядження почати імпорт нафти від альтернативних постачальників. Білорусь є вкрай залежною від російської нафти.