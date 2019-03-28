Білорусь призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну

Заступник гендиректора Білоруської нафтової компанії (БНК) Сергій Гриб заявив про призупинення експорту світлих нафтопродуктів з Білорусі в Україну, Балтію та Польщу. Відповідну заяву Гриб зробив у вівторок, 23 квітня, у Мінську в розмові з журналістами інформагенції "Інтерфакс-Захід".

За його словами, на цей крок БНК пішла через надходження на білоруські нафтопереробні заводи (НПЗ) неякісної російської нафти. "Наразі контрактні зобов'язання призупинено до моменту вирішення питання з російською нафтою", - додав Гриб.

За його словами, "експорт із Білорусі темних нафтопродуктів збережено в повному обсязі у зв'язку з відсутністю їхнього споживання на внутрішньому ринку". Він також зазначив, що Білорусь самостійно забезпечує потреби внутрішнього ринку.

Неякісна нафта з Росії вже в Україні та Європі

Тим часом у концерні "Білнафтохім" повідомили, що російська нафта з підвищеним умістом хлорорганічних сполук вже почала надходити в ЄС і Україну. "За результатами тих проб, які відібрані на кордоні Республіки Білорусь та Республіки Польща, ми констатували, що неякісна нафта вже надійшла на територію Євросоюзу. Ми також маємо оперативну інформацію, що нафта зі зміненими характеристиками вже є на території України", - сказав заступник голови "Білнафтохіму" Володимир Сизов журналістам агентства "Інтерфакс-Захід".

Концерн "Білнафтохім" пізно ввечері 19 квітня заявив про різке погіршення якості нафти, що надходить нафтопроводом із Росії. За даними концерну, вміст хлорорганічних сполук у нафті Urals, що надходить з Росії, перевищує "в десятки разів граничні значення згідно зі стандартом".

Альтернативи російській нафті

Так само в БНК оголосили про плани розпочати альтернативний Росії імпорт нафти через порти країн Балтії та України. Як можливі варіанти розглядаються поставки з Саудівської Аравії, Нігерії чи Азербайджану.

"Або балтійські порти, або Одеса, або комбінація", - наголосив Сергій Гриб. Він також не виключив, що в разі поставки нафти в Одесу Білорусь може скористатися нафтопроводом "Одеса-Броди".

З огляду на плани Росії продавати вже з 2024 року російську нафту Білорусі за світовими цінами, в Мінську також розглядають можливість придбання портової інфраструктури в Латвії чи Литві.