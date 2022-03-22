Білорусь звинуватила українських дипломатів у шпигунстві

Комітет державної безпеки Білорусі стверджує, що половина співробітників посольства України в Мінську була кадровими співробітниками розвідки. Про це у вівторок, 22 березня, повідомив заступник начальника слідчого управління КДБ Білорусі Костянтин Бичек.

"Комітетом державної безпеки протягом останніх років фіксувалася активна розвідувальна діяльність з позиції посольства України в Республіці Білорусь, а також консульства цієї держави у місті Бресті", - цитує Бичека держагентство БелТА.

За його словами, із "загальної чисельності дипломатичної місії України - трохи більше ніж два десятки людей - не менш як половина були кадровими співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Служби зовнішньої розвідки України". Бичек стверджує, що це є "безпрецедентним навіть для дипмісій великих держав та свідчить про вибір Україною курсу на проведення агресивної розвідувальної діяльності".

"Співробітники посольства здійснювали агентурну розвідку, намагаючись сформувати розгалужену мережу інформаторів з числа громадян Республіки Білорусь, а також особисто збирали розвідувальну інформацію, у тому числі щодо білоруських військових об'єктів", - запевняє він.

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Водночас, за словами Бичека, відповідно Віденської конвенції про дипломатичні відносини українські дипломати користуються імунітетом від кримінальної юрисдикції держави перебування. При цьому він запевняє, що КДБ Білорусі вжиті заходи щодо обмеження розвідувальної діяльності та "ліквідації резидентури, що діяла під дипломатичним прикриттям". Яким чином це зроблено, однак, Бичек не повідомив.

Виїзд білоруських дипломатів з України

19 березня всі білоруські дипломати покинули Україну. Посол Білорусі в Україні Ігорь Сокіл назвав це евакуацією, і пояснив такий крок "нестерпними умовами роботи", зокрема, у посольства були заблоковані всі фінансові рахунки, а також "постійними загрозами фізичної розправи співробітникам".

На думку радника міністра внутрішніх справ України Вадима Денисенка, від'їзд білоруських дипломатів може бути сигналом приєднання армії Білорусі до війни Росії проти України.