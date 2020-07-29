 Білорусь: Затримані бойовики ПВК ″Вагнер″ були на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2020

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Новини

Білорусь: Затримані бойовики ПВК "Вагнер" були на Донбасі

Генеральний секретар Ради безпеки Білорусі заявив, що 14 затриманих у країні росіян-бойовиків ПВК "Вагнер" раніше були на Донбасі. МЗС країни має викликати послів Росії і України для пояснень і обговорення цієї ситуації.

Президент Олександр Лукашенко проводить засідання Радбезу

Президент Білорусі Олександр Лукашенко (в центрі) проводить засідання Радбезу

Генеральний секретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков заявив, що частина затриманих у країні росіян-бойовиків приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" були на Донбасі. Про це він заявив у середу, 29 липня, за підсумками наради з президентом Олександром Лукашенком та членами Радбезу, передає БелТА.

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"Уже зараз, згідно з ​​наявною інформацією за результатами опитувань цих людей, близько 14 осіб - це ті, які проходили за програмою обліку людей, були зафіксовані на Донбасі. Тому запрошується і посол України з цього питання", - повідомив генсекретар Радбезу Білорусі.

Зазначається, що Лукашенко поставив, зокрема, завдання міністерству закордонних справ Білорусі запросити послів Російської Федерації і України "для тих чи інших пояснень і обговорення відповідних питань".

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Нагадаємо, цього ж дня у Білорусі повідомили про затримання 32 бойовиків ПВК "Вагнер", які нібито прибули "для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії" в країні та про затримання ще однієї особи у Гомельській області. Згодом президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки країни через затримання росіян. 

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