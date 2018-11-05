Білий дім скасував акредитацію журналіста CNN після словесної перепалки з Трампом

Дональд Трамп не захотів відповідати на запитання журналіста CNN про караван мігрантів та розслідування імовірного втручання Росії у вибори в США 2016 року. Після цього Білий дім скасував його акредитацію.
Білий дім відкликав акредитацію репортера CNN Джима Акости після того, як між репортером та президентом США Дональдом Трампоп відбулася словесна перепалка під час прес-конференції. На заході в середу, 7 листопада, репортер спершу запитав Трампа, чому той називав караван мігрантів, який рухається до південного кордону США, вторгненням, але президент лише порадив журналісту "краще керувати CNN", щоб у нього бути вищі рейтинги.
Після цього Акоста спробував поставити друге запитання - про розслідування імовірного втручання Росії у вибори в США 2016 року, на що Трамп сказав: "Годі!", і співробітниця прес-служби Білого дому безуспішно спробувала вирвати в Акости мікрофон. Трамп зрештою назвав журналіста "грубою, жахливою людиною". "CNN має бути соромно, що ви на них працюєте", - сказав президент журналісту.
Коли ж репортер NBC Пітер Александер, який мав поставити наступне запитання, спробував заступитися за колегу, Трамп сказав: "Я і від вас не в захваті". Він також додав: "Коли ви повідомляєте фейкові новини, що CNN робить часто, ви є ворогами народу".
Пізніше речниця Білого дому Сара Хакабі Сандерс заявила, що Акоста "розпускав руки до молодої жінки, яка просто виконувала свою роботу". У CNN висловили "повну підтримку" Акості.
Президент Трамп впродовж цілої своєї каденції постійно жорстко критикує американські ЗМІ, звинувачуючи їх в тому, що вони повідомляють неправду про нього. Неодноразово він вдавався до риторики, в якій медіа часом називалися "ворогами народу".