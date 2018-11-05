Білий дім скасував акредитацію журналіста CNN після словесної перепалки з Трампом

Білий дім відкликав акредитацію репортера CNN Джима Акости після того, як між репортером та президентом США Дональдом Трампоп відбулася словесна перепалка під час прес-конференції. На заході в середу, 7 листопада, репортер спершу запитав Трампа, чому той називав караван мігрантів, який рухається до південного кордону США, вторгненням, але президент лише порадив журналісту "краще керувати CNN", щоб у нього бути вищі рейтинги.

Після цього Акоста спробував поставити друге запитання - про розслідування імовірного втручання Росії у вибори в США 2016 року, на що Трамп сказав: "Годі!", і співробітниця прес-служби Білого дому безуспішно спробувала вирвати в Акости мікрофон. Трамп зрештою назвав журналіста "грубою, жахливою людиною". "CNN має бути соромно, що ви на них працюєте", - сказав президент журналісту.

Коли ж репортер NBC Пітер Александер, який мав поставити наступне запитання, спробував заступитися за колегу, Трамп сказав: "Я і від вас не в захваті". Він також додав: "Коли ви повідомляєте фейкові новини, що CNN робить часто, ви є ворогами народу".

Пізніше речниця Білого дому Сара Хакабі Сандерс заявила, що Акоста "розпускав руки до молодої жінки, яка просто виконувала свою роботу". У CNN висловили "повну підтримку" Акості.

Президент Трамп впродовж цілої своєї каденції постійно жорстко критикує американські ЗМІ, звинувачуючи їх в тому, що вони повідомляють неправду про нього. Неодноразово він вдавався до риторики, в якій медіа часом називалися "ворогами народу".