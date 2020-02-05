Білий дім зобов'язали надати суду листи про військову допомогу Україні

У США федеральна суддя Емі Джексон зобов'язала президента країни Дональда Трампа передати суду щонайменше 20 електронних листів, у яких ідеться про американську військову допомогу Україні. Про це в четвер, 14 травня, повідомила радіостанція "Голос Америки".

Раніше в Білому домі відмовилися надати ці документи, посилаючись на те, що листування президента, віцепрезидента або безпосередніх радників може бути засекречене, якщо містить військову або державну таємницю. На це суддя Джексон заявила, що особисто визначить, чи захищені дані листи виконавчим привілеєм. Документи мають бути надані до 20 травня.

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Скандал міг призвести до імпічменту Трампа

Нагадаємо, що липнева бесіда Трампа та президента України Володимира Зеленського призвела до гучного політичного скандалу в США та стала причиною запуску процедури імпічменту президента США. За версією низки демократів, адміністрація США могла заморозити перерахування коштів, щоби посилити тиск на владу в Києві. Відкриття Україною розслідування щодо ексвіцепрезидента США Джо Байдена - одного з можливих суперників Трампа на виборах у 2020 році - начебто мало посприяти кампанії з переобрання Трампа на посаді президента США.

Однак Сенат США, який контролюють республіканці, не підтримав імпічмент Дональда Трампа.

Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки Що там із позашлюбними дітьми? Він все спростовував і залишився на посаді. Мова іде, звісно, про Томаса Джефферсона, третього президента США (1801 до 1809 року). Йому приписували романтичну аферу зі Саллі Гемінгс і народження від рабині-гувернантки позашлюбної дитини. Через 200 років після скандалу ДНК-тести пролили трохи світла на цю темну історію: батьківство Джефферсона є дуже вірогідним у випадку щонайменше однієї дитини.

Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки Воррен Гардінг? Ні, не чули! Американцям він запам'ятався хіба що коротким строком президентства (1921 до 1923 року) та іміджем найгіршого в історії глави держави. За ним міцно закріпилась слава бабія та гульвіси. Ходили чутки про паралельні афери з кількома подругами родини і, що найгірше, навіть із дружиною старого приятеля.

Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки Прецедент: відставка перед імпічментом Він прославив Карла Бернштейна та Боба Вудворда на весь світ. Газетярі Washington Post викрили "Вотергейтьский скандал" і роль у ньому президента Ричарда Ніксона. Незаконне проникнення у вашингтонський штаб Демократів для встановлення "прослушки" політичних конкурентів завершилося для Ніксона відставкою. Але навіть в останні хвилини на посаді він тримався на публіці переможцем.

Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки Зразковий президент - не в усьому… Він зробив Америку буквально великою, коли продемонстрував жорстку позицію відносно Радянського Союзу. Однак і йому не вдалось уникнути скандалу: як стало відомо, ЦРУ роками мовчки спостерігало, як контрас у Нікарагуа фінансували себе за допомогою контрабанди героїну до США. Щоправда, особливих неприємностей у Рональда Рейгана не виникло. Його роль у цій історії досі до кінця так і не з'ясована.

Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки "Я не мав сексуальних стосунків" … і навіть не почервонів. Попри те, ще весь світ дізнався про його любовні пригоди в Овальному кабінеті, Білл Клінтон досі бере активну участь у політичному житті США. Його пікантні стосунки з практиканткою Монікою Левінскі мало не стали причиною імпічменту. Як політику йому вдалось вистояти в цій афері. Однак що думає його дружина Гілларі?

Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки Вербальні атаки до нестями Він є феноменом. Він говорить і діє всупереч майже всім правилам політично-дипломатичного життя. Ще не можна сказати, ким він є на посаді президента - політичним клоуном, небезпечним підбурювачем чи політиком, який поводиться наче агресивний підліток. Він ще перебуває у своїй стартовій фазі. Але вражає, що вже зараз термін "імпічмент" дедалі частіше вживають у Вашингтоні. Автор: Фолькер Ваґенер

