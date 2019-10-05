Білий дім відмовився співпрацювати з Конгресом США щодо "українського скандалу"

Білий дім відмовився співпрацювати з демократами Конгресу США у розслідуванні в рамках підготовки до процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Виконавча гілка влади "не братиме участі в упередженому політичному театрі", йдеться в заяві прессекретарки Білого дому Стефані Грішем, опублікованій у вівторок, 8 жовтня. Демократи "переслідують однобоку мету", "порушують громадянські свободи" і принцип поділу влади, зазначається в документі. У Білому домі їх звинуватили у "бажанні скасувати результати виборів 2016 року".

"Президент не зробив нічого поганого, і демократи знають це", - наголосила Грішем. Дональд Трамп і його адміністрація "продовжать боротися за американський народ, розвивати економіку", а також "захищати інтереси Америки всередині країни і за кордоном", додала вона.

Раніше в Палаті представників Конгресу надіслали запит щодо надання документів в "українській справі" адміністрацією Білого дому, Держдепартаментом США, віцепрезидентом Майклом Пенсом, а також міністерством оборони і адміністративно-бюджетним управлінням адміністрації президента.

Крім того, адміністрація президента Трампа заблокувала заплановане на 8 жовтня надання свідчень постійним представником США при ЄС Гордоном Сондлендом у комітетах Палати представників. Він вважається одним із ключових свідків у ініційованому демократами в Палаті представників розслідуванні щодо імпічменту Дональда Трампа. Відповідне розпорядження щодо Содленда видав Державний департамент США.

Нагадаємо, політичний скандал в США виник у зв'язку з телефонною розмовою президента США і його українського колеги Володимира Зеленського 25 липня. Під час розмови Трамп ніби намагався змусити Київ почати розслідування відносно сина його потенційного суперника на президентських виборах в листопаді 2020 року Джозефа Байдена - Хантера. Трамп відкидає звинувачення.