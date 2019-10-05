 Білий дім відмовився співпрацювати з Конгресом США щодо ″українського скандалу″ | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 09.10.2019

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Світ

Білий дім відмовився співпрацювати з Конгресом США щодо "українського скандалу"

Демократи порушують громадянські свободи і принцип поділу влади, заявили в Білому домі. Раніше конгресмени просили у його адміністрації документи для розслідування щодо розмови Трампа і Зеленського.

USA Washington Weißes Haus mit Stop-Schild (Getty Images/AFP/A. Caballero-Reynolds)

Білий дім відмовився співпрацювати з демократами Конгресу США у розслідуванні в рамках підготовки до процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Виконавча гілка влади "не братиме участі в упередженому політичному театрі", йдеться в заяві прессекретарки Білого дому Стефані Грішем, опублікованій у вівторок, 8 жовтня. Демократи "переслідують однобоку мету", "порушують громадянські свободи" і принцип поділу влади, зазначається в документі. У Білому домі їх звинуватили у "бажанні скасувати результати виборів 2016 року".

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У справі "українського скандалу" в США з'явився другий інформатор, який також є представником спецслужб. З ним вже мав розмову генеральний інспектор розвідувальних служб США. (06.10.2019)

Низка американських дипломатів, зокрема експосолка в Україні Йованович, свідчитимуть перед Конгресом у справі про тиск Дональда Трампа на Володимира Зеленського. (07.10.2019)

"Президент не зробив нічого поганого, і демократи знають це", - наголосила Грішем. Дональд Трамп і його адміністрація "продовжать боротися за американський народ, розвивати економіку", а також "захищати інтереси Америки всередині країни і за кордоном", додала вона.

Раніше в Палаті представників Конгресу надіслали запит щодо надання документів в "українській справі"  адміністрацією Білого дому, Держдепартаментом США, віцепрезидентом Майклом Пенсом, а також міністерством оборони і адміністративно-бюджетним управлінням адміністрації президента.

Крім того, адміністрація президента Трампа заблокувала заплановане на 8 жовтня надання свідчень постійним представником США при ЄС Гордоном Сондлендом у комітетах Палати представників. Він вважається одним із ключових свідків у ініційованому демократами в Палаті представників розслідуванні щодо імпічменту Дональда Трампа. Відповідне розпорядження щодо Содленда видав Державний департамент США.

Нагадаємо, політичний скандал в США виник у зв'язку з телефонною розмовою президента США і його українського колеги Володимира Зеленського 25 липня. Під час розмови Трамп ніби намагався змусити Київ почати розслідування відносно сина його потенційного суперника на президентських виборах в листопаді 2020 року Джозефа Байдена - Хантера. Трамп відкидає звинувачення. 

Посилання в інтернеті

Statement from the Press Secretary

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USA Washington Weißes Haus mit Stop-Schild (Getty Images/AFP/A. Caballero-Reynolds)

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