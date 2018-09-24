Бюргер на велосипеді: німецьке життя депутата Розенблата

Замість двометрового паркана і охорони - охайно підстрижені кущики і завжди відкрита кована брама з візерунком. Одразу і не скажеш, що у цьому непримітному будинку у Дортмунді мешкає людина, у якої на батьківщині в декларації понад півтора мільйона доларів готівкою. Там, в далекій Україні, Борислав Розенблат живе у палаці на 700 квадратних метрів. Тут, у районі Бенніґгофен на околиці пролетарського Дортмунда, Розенблат живе абсолютно іншим, тихим життям.

Румунський квартирант і "Мерседес" з Житомира

Цей "німецький" Розенблат по крихті виплачує кредит за половину простесенького будинка. Щоби потягнути іпотеку, як з'ясувала DW, депутат через знайомих знайшов квартиранта - заробітчанина з Румунії, який працює доглядальником за старими. Як випливає з декларації Розенблата, за кілька кімнат у своїй половині будинка він отримує 350 євро на місяць.

Українського мільйонера у цій німецькій реальності видає лише авто під вікнами - білий позашляховик "Мерседес" з номерами, виданими у Житомирській області. Хоча і авто цього тут, у Німеччині, у Борислава Розенблата формально немає. Як свідчить база Національної поліції, позашляховик з трилітровим двигуном оформлений на українську фірму дружини депутата.

У цьому скромному будинку мільйонер з Житомира здає кімнати румунському заробітчанину

У відрядженні з велосипедом

Попри авто під вікнами, сподівання застати вдома Борислава Розенблата виявилися марними - двері ніхто не відчинив. А ще кілька днів тому Розенблат, судячи з фото на Facebook, був у Дортмунді. На фото, зробленому, як встановила DW, на подвір'ї дортмундського помешкання депутата, він хвалиться активним способом життя, позуючи з велосипедом.

Напередодні Борислава Розенблата викликав слідчий Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), аби вручити йому обвинувальний акт. Після півторарічної тяганини, спричиненої десятками клопотань і позовів адвокатів Розенблата до правоохоронців, справа нарешті готова до передачі до суду. В Україні депутата звинувачують у вимаганні хабара за сприяння в отриманні дозволу на видобуток бурштину. Утім, як повідомили DW у САП, Розенблат до прокуратури не з'явився, поінформувавши про "закордонне відрядження".

Німецькі доходи Розенблата

Будучи півроку "невиїзним" через слідство, Борислав Розенблат неодноразово просився до Німеччини. То йому треба було провести "ділову зустріч", то "взяти участь у форумі деревообробної промисловості", то "пройти медичне обстеження".

Співробітники НАБУ зняли Розенблата прямо з літака на Кельн. Жовтень 2017 року.

Навесні цього року суд повернув Розенблату його закордонний паспорт. Відтоді він, як свідчать пости на Facebook, щонайменше, тричі бував у Дортмунді, щоразу фотографуючись з велосипедом. Що саме, крім велосипеда, пов'язує депутата з цим містом, він своїм українським виборцям ніколи не пояснював.

З електронної декларації за 2017 рік, зокрема, випливає, що Розенблат отримав понад 400 тисяч гривень від дортмундської компанії Büroservice 71 UG. Гроші отримані як гонорар... "за наукову діяльність". У фірми, яка заплатила тримісячну зарплатню професора випускнику Житомирського автодорожного технікуму і Камишинського військово-будівельного училища, у відкритих джерелах немає ні телефона, ні електронної пошти. Крім "гонорарів", Büroservice 71 UG ще близько 400 тисяч заплатила Бориславу Розенблату за "оренду нерухомості". Депутат проігнорував неодноразові запити DW щодо німецьких доходів. Єдиний шанс щось дізнатися - шукати офіс дортмундської фірми.

Задній двір на околиці Дортмунда

За адресою офісу Büroservice 71 UG на вулиці Гердер Земертайхштрасе чекає стрілочка, приклеєна скотчем на брудну поштову скриньку: "Вхід із заднього двору". Скринька у цієї фірми виявилася спільною із Бориславом Розенблатом і його дружиною Жанною. Вхід до офісу у задньому дворі вдається знайти не одразу - двері немов сховані від непрошених гостей за смітниками. На місці з'ясовується, що Büroservice 71 UG - це всього лише дві людини.

Офіс фірми, яка платить Бориславу Розенблату за "наукову діяльність"

Як пояснила DW директорка Ірина Кондрашова, вона разом з колегою допомагає невеличким фірмам із бухгалтерією і податковою звітністю. Запитання про гонорари Бориславу Розенблату наповнюють погляд жінки тривогою. "До України і Порошенка ми не маємо жодного стосунку", - запевняє Кондрашова. "Ми - маленька фірма", - каже директорка, запрошуючи подивитись офіс. Крихітна кухня у декілька квадратних метрів і ще одна невеличка кімната - це і є "роботодавець Розенблата" Büroservice 71 UG.

Працедавець Розенблата - ведучий з Харкова

За що ж ця фірма платить українському депутату, жінка розповідати навідріз відмовляється. Не допоміг прояснити ситуацію і номінальний засновник Büroservice 71 UG Дмитро Ляховецький, якого DW знайшла в Харкові. Чоловік раніше працював продавцем лакофарбових виробів, а останнім часом заробляє на життя тренінгами з ораторського мистецтва і ведучим заходів, які проводить міськрада Харкова. Почувши запитання про німецьку компанію, чоловік відмовився говорити "через зайнятість".

До 2017 року, коли у декларації Розенблата з'явилися 800 тисяч гривень від фірми ведучого з Харкова, гонорари йому - так само "за наукову діяльність" - платила німецька "дочка" його ж власної британської фірми I.S.R. International. Однойменна німецька компанія зареєстрована за тією ж адресою у Дортмунді, що і Büroservice 71 UG. Наприкінці 2017 року, невдовзі після того, як НАБУ звинуватило Розенблата у корупції, його британську компанію було ліквідовано.

У подружжя Розенблат і фірми Büroservise 71 UG, яка платить гонорари депутату, спільна поштова скринька

Мільйонер, що ледь тягне кредит

Кошти, отримані від Büroservice 71 UG, разом з орендною платою від румунського заробітчанина і від ще одного українця, який володіє у Дортмунді суші-баром - це і є всі задекларовані німецькі доходи Борислава Розенблата. Вкупі вони приблизно дорівнюють сумі коштів, виплачених подружжям Розенблатів за кредитами на два об'єкти нерухомості у Дортмунді. Останній кредит - 650 тисяч євро - депутат з дружиною взяли у банку Sparkasse Dortmund наприкінці 2016 року.

Сума відсотків, які депутат і його дружина сплачують за цим кредитом, в два з половиною рази перевищує суму погашення тіла кредиту. Враховуючи історично низькі ставки за кредитами на нерухомість у Німеччині, таке погашення характерне лише для позичальників, яким ледь-ледь вистачає хоча би на мінімальні темпи погашення кредиту.

Кілька десятків тисяч євро, які за дивних обставин "наскріб" у Німеччині Борислав Розенблат, мають одну суттєву перевагу перед мільйонами доларів готівки, задекларованих в Україні: вони не підпадають під ретельну перевірку на предмет відмивання грошей, як це відбувається з грошима політиків з-за кордону, які зазвичай надходять через офшори.

У квартирі у цьому соціальному будинку на Леопольдштрассе більше 10 років тому починалося "німецьке" життя Борислава Розенблата

Вид на проживання у Німеччині

Іпотечні кредити є непрямим підтвердженням заяв Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про те, що у Борислава Розенблата є вид на проживання у Німеччині. Адже, як правило, банки не дають кредити на нерухомість іноземцям, в яких немає права на необмежене в часі проживання. Як підтвердила DW консультантка банку, саме такої політики дотримується і Sparkasse Dortmund.

Відповідаючи на запит DW, антикорупційна прокуратура уточнила, що інформацію про дозвіл на необмежене у часі проживання Розенблата слідчі отримали від німецького посольства у Києві. У суді, де Розенблат вимагав повернути йому закордонний паспорт, прокурори, утім, так і не змогли переконати у загрозі втечі депутата до Німеччини і паспорт йому повернули.

Чи законний вид на проживання?

Водночас, законність німецького виду на проживання Борислава Розенблата викликає запитання. Адже робота депутатом Верховної Ради і постійне проживання у Німеччині - речі, в принципі, взаємовиключні. Для того, аби посвідка на проживання не втратила чинність, її власник не має права залишати країну більш ніж на півроку і його місцем переважного перебування має бути саме Німеччина.

Відомство у справах іноземців міста Дортмунд відмовилося повідомити DW, чи перевірялися підстави для перебування Борислава Розенблата у Німеччині після обрання його народним депутатом України.