Бюлетень на виборах до Ради: перший - "Опоблок", остання - "Свобода"

Центрвиборчком визначив черговість розміщення партій в бюлетені на виборах до Верховної Ради України. Першою партією в ньому буде "Опозиційний блок", останньою - "Свобода"
Центральна виборча комісія (ЦВК) України провела в середу, 26 червня, жеребкування з визначення номерів політичних партій для розміщення їхніх назв у виборчому бюлетені для голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
Як повідомляє ЦВК у Facebook, партії отримали такі номери і будуть розміщені у виборчому бюлетені в такому порядку:
1 - Політична партія "Опозиційний блок"
2 - Політична партія "Сила і честь"
3 - Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
4 - Політична партія "Патріот"
5 - Політична партія "Сила людей"
6 - Політична партія "Опозиційна платформа - За життя"
7 - Політична партія "Партія зелених України"
8 - Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "ФАКЕЛ"
9 - Політична партія "Об'єднання "Самопоміч"
10 - Політична партія "Європейська солідарність"
11 - Політична партія "Українська стратегія Гройсмана"
12 - Політична партія "Громадянська позиція"
13 - Політична партія "Соціальна справедливість"
14 - Політична партія "Слуга народу"
15 - Політична партія "Сила права"
16 - Політична партія "Радикальна партія Олега Ляшка"
17 - Політична партія "Партія Шарія"
18 - Політична партія "Голос"
19 - Політична партія "Незалежність"
20 - Аграрна партія України
21 - Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Свобода"
Нагадаємо, що ЦВК зареєструвала виборчі списки 21 партії, а також 3171 кандидата в одномандатних виборчих округах, повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук на брифінгу в середу, 26 червня.
До списків партій увійшли 2674 кандидати. З кандидатів-мажоритарників 1436 висунули партії, а решта (1735) - самовисуванці. Відповідно, всього ЦВК зареєструвала 5 845 кандидатів у депутати парламенту, з яких 77,5 відсотка - чоловіки. Наймолодшому кандидатові - 21 рік, найдорослішому - 82 роки, а середній вік претендентів на депутатські мандати - 42 роки.