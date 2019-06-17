 Бюлетень на виборах до Ради: перший - ″Опоблок″, остання - ″Свобода″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.06.2019

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Новини

Бюлетень на виборах до Ради: перший - "Опоблок", остання - "Свобода"

Центрвиборчком визначив черговість розміщення партій в бюлетені на виборах до Верховної Ради України. Першою партією в ньому буде "Опозиційний блок", останньою - "Свобода"

Виборча дільниця в Києві

Виборча дільниця в Києві (фото з архіву)

Центральна виборча комісія (ЦВК) України провела в середу, 26 червня, жеребкування з визначення номерів політичних партій для розміщення їхніх назв у виборчому бюлетені для голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

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Як повідомляє ЦВК у Facebook, партії отримали такі номери і будуть розміщені у виборчому бюлетені в такому порядку:

1 - Політична партія "Опозиційний блок"

2 - Політична партія "Сила і честь"

3 - Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

4 - Політична партія "Патріот"

5 - Політична партія "Сила людей"

6 - Політична партія "Опозиційна платформа - За життя"

7 - Політична партія "Партія зелених України"

8 - Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "ФАКЕЛ"

9 - Політична партія "Об'єднання "Самопоміч"

10 - Політична партія "Європейська солідарність"

11 - Політична партія "Українська стратегія Гройсмана"

12 - Політична партія "Громадянська позиція"

13 - Політична партія "Соціальна справедливість"

14 - Політична партія "Слуга народу"

15 - Політична партія "Сила права"

16 - Політична партія "Радикальна партія Олега Ляшка"

17 - Політична партія "Партія Шарія"

18 - Політична партія "Голос"

19 - Політична партія "Незалежність"

20 - Аграрна партія України

21 - Політична партія "Всеукраїнське об'єднання "Свобода"

Нагадаємо, що ЦВК зареєструвала виборчі списки 21 партії, а також 3171 кандидата в одномандатних виборчих округах, повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук на брифінгу в середу, 26 червня.

До списків партій увійшли 2674 кандидати. З кандидатів-мажоритарників 1436 висунули партії, а решта (1735) - самовисуванці. Відповідно, всього ЦВК зареєструвала 5 845 кандидатів у депутати парламенту, з яких 77,5 відсотка - чоловіки. Наймолодшому кандидатові - 21 рік, найдорослішому - 82 роки, а середній вік претендентів на депутатські мандати - 42 роки.

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