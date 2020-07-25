Буревій "Ханна" дійшов до Техасу

Узбережжя Техасу накрили сильні дощі та вітер із швидкістю 145 кілометрів за годину, які приніс із собою буревій "Ханна" з Атлантичного океану. "Ханна" - перший ураган з Атлантики у цьогорічному сезоні ураганів. Про це повідомляє інформагенція AFP з посиланням на Національний центр ураганів США у неділю, 26 липня.

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"Очікується, що "Ханна" принесе із собою сильні дощі на території південної частини Техасу і північно-східної частини Мексики. Ці дощі призведуть до загрозливих для життя раптових повеней та до виходу річок з їхніх берегів", - йдеться у повідомленні.

Метеорологи припускають, що 27 липня на території Техасу та північно-східної частини Мексики може випасти до 45 сантиметрів дощу.

Цей ураган вдарив по Техасу саме у той час, коли цей американський штат потерпає від наслідків стрімкого поширення коронавірусу. За останніми даними Університету Джонса Гопкінса, у Техасі підтвердили більше 390 тисяч випадків COVID-19 і 4 990 смертей.