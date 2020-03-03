США: у штаті Теннессі кількість жертв торнадо збільшилася до 25 осіб

Внаслідок потужних торнадо в американському штаті Теннессі загинули не менше 25 осіб. Пошуки зниклих безвісти тривають, повідомило у вівторок, 3 березня, відомство штату з надзвичайних ситуацій.

Руйнівні смерчі пронеслися над штатом на південному сході США в ніч на 3 березня. За даними влади столиці штату Нашвілла, в місті зруйновано 48 будівель, 150 осіб доставлені до лікарень.

На відеозаписах, що транслювалися по телебаченню, було видно пошкоджені мости і вулиці. Телеканал ABC опублікував відео з десятками літаків, що зіткнулися на землі в аеропорту Нашвілла, й численними автомобілями з різноманітними пошкодженнями.

За інформацією відомства з надзвичайних ситуацій, через пошкодження ліній електропередач 73 тисячі сімей залишилися у вівторок без світла.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що має намір 6 березня відвідати регіон, що постраждав від стихійного лиха.

Раніше представники місцевої влади повідомляли про 19 загиблих.

На південний схід США постійно обрушуються руйнівні урагани. Рік тому внаслідок декількох потужних торнадо в штаті Алабама, розташованому південніше Теннессі, загинули 23 людини.