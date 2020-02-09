Буревій "Денніс" у Великобританії: є жертви, скасовані сотні авіарейсів

У Великобританії другий день вирує буревій "Денніс", який приніс з собою сильні вітри та рясні опади. Британська метеорологічна служба у неділю, 16 лютого, видала понад 250 попереджень про небезпеку повеней у Англії, Шотландії та Уельсі.

Очікується, зокрема, що з берегів може вийти річка Ніт в Південному Уельсі, а місцеві ЗМІ вже повідомили, що у місті Понтіпул розлилась річка Тафф.

Буревій вирує також у британській столиці Лондоні

За останні 24 години в уельському місті Тредегар випало понад 105 міліметрів опадів, а на населений пункт Абердарон обрушився вітер швидкістю 146 кілометрів на годину. В регіонах, що постраждали від повеней, для допомоги населенню було задіяно 75 військовослужбовців та 70 резервістів.

Напередодні, 15 лютого, на східному узбережжі країни в Північному морі були знайдені тіла двох чоловіків, які потонули під час буревію.

По всій країні через сильний вітер було скасовано сотні рейсів, рух потягів порушувався через повені. Внаслідок цього постраждали десятки тисяч пасажирів, які планували відправитися у подорожі під час зимових шкільних канікул.