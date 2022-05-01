Бундесвер - збройні сили Федеративної Республіки Німеччина.

Збройні сили ФРН офіційно були створені через десять років після закінчення Другої світової війни. В червні 1955 року з'явилось міністерство оборони ФРН, а в листопаді склали присягу перші 100 добровольців. Сама назва "Бундесвер" з'явилась роком пізніше. До складу Бундесверу входять сухопутні війська, військово-повітряні сили та військово-морські сили. У 2017-му році в складі Бундесверу з'явились комп'ютерні війська. Збройні сили ФРН беруть активну участь у різних миротворчих операціях за межами країни. На грудень 2016-го року загальна чисельність Бундесверу склала дещо більше 177 тисяч осіб.