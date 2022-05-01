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Бундесвер

Бундесвер - збройні сили Федеративної Республіки Німеччина.

Збройні сили ФРН офіційно були створені через десять років після закінчення Другої світової війни. В червні 1955 року з'явилось міністерство оборони ФРН, а в листопаді склали присягу перші 100 добровольців. Сама назва "Бундесвер" з'явилась роком пізніше. До складу Бундесверу входять сухопутні війська, військово-повітряні сили та військово-морські сили. У 2017-му році в складі Бундесверу з'явились комп'ютерні війська. Збройні сили ФРН беруть активну участь у різних миротворчих операціях за межами країни. На грудень 2016-го року загальна чисельність Бундесверу склала дещо більше 177 тисяч осіб.

Німеччина збирається створити для збройних сил потяги-госпіталі

Німеччина збирається створити для збройних сил потяги-госпіталі 01.05.2022

Як мінімум три поїзди-шпиталі мають сконструювати до 2025 року на основі швидкісних експрес-потягів ICE, заявили в міністерстві оборони ФРН.
Броньовані Леопарди та Гепарди: не молоді, але досі небезпечні

Броньовані "Леопарди" та "Гепарди": не молоді, але досі небезпечні 29.04.2022

Бундестаг схвалив поставку важкого озброєння Україні для захисту від російської агресії. DW розпитала військових експертів про те, що вони думають про цю техніку.

Важкі озброєння з Німеччини: Бундестаг - за, що тепер? (28.04.2022) 28.04.2022

Німецький Бундестаг ухвалив резолюцію із закликом до уряду ФРН розширити і пришвидшити надання Україні важкого озброєння. Військові експерти зазначають, що це може змінити перебіг бойових дій. Як саме? І що спонукало уряд ФРН змінити своє ставлення до поставок важких озброєнь Україні?
Німеччина може купити у США гелікоптери CH-47F Chinook

Німеччина може купити у США гелікоптери CH-47F Chinook 24.04.2022

ФРН може закупити у США гелікоптери Boeing CH-47F Chinook на суму 5 мільярдів євро, пише Bild am Sonntag. Остаточно рішення поки не ухвалене, повідомили у мінобороні ФРН.
Зброя і німці: які уроки Бундесвер виніс з війни в Україні (22.04.2022)

Зброя і німці: які уроки Бундесвер виніс з війни в Україні (22.04.2022) 22.04.2022

Німеччина озброюється. Країні потрібні нові літаки і танки, а також протиракетні системи. Через війну Росії проти України уряд ФРН оголосив про масштабне збільшення витрат на оборону. На що підуть мільярди євро і чи відновлять призов?

Шольц пояснив свою позицію щодо постачі важких озброєнь Україні

Шольц пояснив свою позицію щодо постачі важких озброєнь Україні 22.04.2022

За браком часу Україні найкраще надавати озброєння радянського зразка, з яким українські військові добре знайомі, вважає канцлер ФРН Олаф Шольц.
Летючий госпіталь доставить поранених з України у ФРН

"Летючий госпіталь" доставить поранених з України у ФРН 20.04.2022

A310 MedEvac вилетів з міжнародного аеропорту Кельн/Бонн до польського Жешува. "Летючий госпіталь" доставить поранених з України на лікування до ФРН.
Військовий аналітик про битву на Донбасі: настав вирішальний етап війни

Військовий аналітик про битву на Донбасі: настав вирішальний етап війни 20.04.2022

Росія почала наступ на Донбасі, сконцентрувавши у цьому регіоні значні сили. Про сценарії битви та її вплив на перебіг війни DW поговорила з німецьким військовим експертом.
Німеччина більше не готова постачати Україні зброю із запасів Бундесверу

Німеччина більше не готова постачати Україні зброю із запасів Бундесверу 09.04.2022

За словами міністерки оборони ФРН, подальші поставки озброєнь до України будуть забезпечуватися безпосередньо оборонною промисловістю Німеччини.
Німеччина завершує місію Аталанта з боротьби з піратством

Німеччина завершує місію "Аталанта" з боротьби з піратством 02.04.2022

Берлін не продовжуватиме участь німецьких збройних сил в антипіратській операції "Аталанта" біля берегів Сомалі. Це означає, що місія військово-морських сил завершиться 30 квітня.
У ФРН ексофіцера Бундесверу звинуватили в роботі на спецслужбу РФ

У ФРН ексофіцера Бундесверу звинуватили в роботі на спецслужбу РФ 01.04.2022

За даними Федеральної прокуратури Німеччини, з 2014 по 2020 роки Ральф Ґ. передавав російській спецслужбі відкриті та секретні дані, доступ до яких він мав як офіцер запасу Бундесверу.
На складах Бундесверу більше нема зброї, яку можна надати Україні - міністерка

На складах Бундесверу більше нема зброї, яку можна надати Україні - міністерка 21.03.2022

Німеччина підтримує подальше постачання Україні зброї для оборони від російського вторгнення. Однак зараз на складах Бундесверу майже не лишилося зброї для України, заявила міністерка оборони Крістіне Ламбрехт.
Які уроки виніс Бундесвер із війни в Україні

Які уроки виніс Бундесвер із війни в Україні 17.03.2022

Російська агресія проти України призвела до переоцінки колишніх уявлень про завдання збройних сил ФРН. У Німеччині усвідомили реальність загрози миру в Європі та вживають необхідних заходів.
Більшість німців - за членство України в ЄС і сильніший Бундесвер

Більшість німців - за членство України в ЄС і сильніший Бундесвер 04.03.2022

Вторгнення Росії в Україну призвело до серйозних змін у зовнішній політиці та політиці безпеки ФРН. Більшість німців зміни підтримують і виступають за сильнішу армію.

Німецька зброя прибуде в Україну

Німецька зброя прибуде в Україну 28.02.2022

Протитанкові і протиповітряні ракети з Німеччини найближчими годинами мають вже бути в Україні. За планом, українцям мають передати зброю на польському кордоні.
Відставний німецький генерал: Повноцінне вторгнення РФ в Україну можливе

Відставний німецький генерал: Повноцінне вторгнення РФ в Україну можливе 23.02.2022

На тлі побоювань можливого вторгнення військ Росії в Україну DW поговорила з генералом Бундесверу у відставці Гансом-Лотаром Домрезе про причини конфлікту та сценарії його розвитку.

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