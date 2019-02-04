 Бундесвер виводить свою тренувальну місію з Іраку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2019

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Новини

Бундесвер виводить свою тренувальну місію з Іраку

На тлі загострення ситуації на Близькому Cході німецька армія вирішила вивести своїх військових з Іраку, які тренують місцеві сили безпеки. Тим часом Іран заявив, що впевнений в перемозі над США.

Німецька армія відкликає своїх військових з Іраку

Німецька армія відкликає своїх військових з Іраку

На тлі посилення напруги в Перській затоці німецька армія вирішила призупинила свої тренувальні операції в Іраку, повідомило у середу, 15 травня, міністерство оборони ФРН. Рішення Бундесверу узгоджене з партнерами по коаліції для боротьби з "Ісламською державою" в регіоні. Зокрема з Вашингтоном, який днями посилив свою присутність у Перській затоці, після чого у середу наказав державним службовцям, які не виконують надзвичайних завдань, залишити Ірак. Також у стан підвищеної боєготовності були приведені американські війська в Іраку та Сирії.

Берлін отримав інформацію про потенційні атаки, що можуть бути підтримані Іраном, сказав представник міністерства оборони. За його словами, жодної конкретної загрози для німецьких військових не було і навчання можуть бути відновлені у майбутньому.

Зараз в Іраку на базі на північ від Багдада перебуває близько 60 німецьких солдатів, які тренують іракські сили безпеки, передає агенція dpa. Ще 100 військовослужбовців дислоковані у курдських регіонах північного Іраку.

Згодом уряд Нідерландів у середу також вирішив призупинити свою військову місію в Іраку через міркування безпеки, повідомила агенція ANP.

Іран заявив про готовність протистояти будь-яким загрозам

Тим часом в Ірані у середу заявили про впевненість у своїй перемозі над американсько-ізраїльським альянсом. "Ми переможемо американсько-сіоністський фронт. Іран має найвищий рівень оборонно-військової готовності, щоб протистояти будь-якому виду загрози і надмірним вимогам", - заявив міністр оборони країни Амір Хатамі, цитує іранська інформаційна агенція IRNA.

Водночас один з іранських високопосадовців повідомив агенції Reuters, що Тегеран був готовий до всіх сценаріїв від "конфронтації до дипломатії", однак США не можуть собі дозволити чергову війну на Близькому Сході.

DW.COM

Ні Тегеран, ані Вашингтон не прагнуть війни, заявив верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, додавши утім, що США намагаються послабити його країну. (14.05.2019)

Державний департамент США наказав американським державним службовцям, які не виконують надзвичайних завдань, залишити Ірак. (15.05.2019)

Конфлікт між Тегераном і Вашингтоном загострився після того, як Іран відмовився від виконання частини зобов'язань в рамках ядерної угоди. Раніше США вийшли з цієї угоди в односторонньому порядку та запровадили санкції проти нафтового й банківського секторів іранської економіки.

У відповідь на останні кроки Тегерана Вашингтон оголосив також про запровадження санкцій проти металургійної та гірничодобувної галузей Ірану. В ЄС, своєю чергою, закликали Іран повернутися до виконання пунктів ядерної угоди й так само пригрозили застосувати санкції в разі відмови Тегерану зробити це. 15 травня ЗМІ повідомили, що Іран призупинив низку зобов'язань за ядерною угодою 2015 року. Це означає, що тепер країна може необмежено виробляти збагачений уран та важку воду.

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