 Булінг в Україні: як протидіяти цькуванню в інтернеті (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 23.09.2019

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Булінг в Україні: як протидіяти цькуванню в інтернеті (відео)

Майже кожен третій підліток в України був жертвою цькування в інтернеті, зазначається у звіті ЮНІСЕФ. Як вирішити проблему кібербулінгу, агресії та погроз в інтернеті - поради від DW.

За даними ЮНІСЕФ, 16% підлітків в Україні пропускали уроки в школі через кібербулінг

За даними ЮНІСЕФ, 16% підлітків в Україні пропускали уроки в школі через кібербулінг

З січня 2019 року почав діяти закон щодо протидії булінгу. Згідно з ним, будь-яке психологічне, фізичне, економічне чи сексуальне насильство, зокрема із застосуванням електронних комунікацій, карається штрафами. Станом на перше півріччя 2019 року Національна поліція склала 211 протоколів за статтею "булінг (цькування) учасника освітнього процесу". Хоча, кажуть, самих звернень було в рази більше. Попри позитивну дію цього закону проблеми виникають й тому, що він недосконало прописаний, кажуть в організації "Батьки SOS". Що саме не так і як діяти? 


 

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Ірена Карпа: Булінг у школі - що робити батькам?

"Була минулого року в класі одна дівчинка. Тероризувала інших дітей". Я стою і тетерію: ідеться про дітей-шестирічок, у Парижі", - Ірена Карпа, спеціально для DW. (02.09.2019)  

Булінг вчителів: як запобігати агресії в школах (відео)

Після побиття вчителя фізкультури батьком учня вчителі вимагають закону на свій захист. Випадки агресії щодо дітей трапляються і з боку вчителів. "Батьки SOS" дають поради, як діяти в конфліктних ситуаціях. (25.01.2019)  

Верховна Рада України запровадила штрафи за булінг у школах

За цькування та переслідування під час навчального процесу український парламент запровадив штрафи до 1700 гривень. Покарання може отримати й керівник навчального закладу, якщо не повідомить поліції про випадки булінгу. (18.12.2018)  