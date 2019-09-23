Булінг в Україні: як протидіяти цькуванню в інтернеті (відео)

З січня 2019 року почав діяти закон щодо протидії булінгу. Згідно з ним, будь-яке психологічне, фізичне, економічне чи сексуальне насильство, зокрема із застосуванням електронних комунікацій, карається штрафами. Станом на перше півріччя 2019 року Національна поліція склала 211 протоколів за статтею "булінг (цькування) учасника освітнього процесу". Хоча, кажуть, самих звернень було в рази більше. Попри позитивну дію цього закону проблеми виникають й тому, що він недосконало прописаний, кажуть в організації "Батьки SOS". Що саме не так і як діяти?



