Букінгемський палац відреагував на заяви Гаррі та Меган

Букінгемський палац у вівторок, 9 березня, повідомив, що британська королівська родина дуже засмутилася, дізнавшись про ті виклики, з якими зіткнулися в останні кілька років принц Гаррі та Меган Маркл.

Королівську родину стурбували порушені проблеми, особливо щодо расизму, їх розглядають дуже серйозно та вирішуватимуть приватно, йдеться в повідомленні. Закінчується коротка заява Букінгемського палацу словами "Гаррі, Меган та Арчі завжди будуть дуже любити як членів родини".

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Це повідомлення стало першою реакцією Букінгемського палацу на двогодинне інтерв'ю Гаррі та Меган з Опрою Вінфрі, в якому вони розповіли, чому покинули королівську родину. За словами подружжя, вони зіткнулися з расизмом з боку окремих членів королівської сім'ї. Меган заявила, що у час, коли вона була вагітною Арчі, у колі королівської родини лунали занепокоєння щодо того, "наскільки темною буде шкіра дитини, коли вона народиться". Про це було сказано принцу Гаррі, який згодом розповів про це Меган. При цьому Гаррі наголосив, що ніколи не скаже, хто з ним про це говорив. У свою чергу Меган підкреслила, що не хоче бути більш конкретною, оскільки це може завдати сильної шкоди окремим людям.

Нагадаємо, що в лютому принц Гаррі та Меган Маркл остаточно відмовилися від виконання королівських обов'язків.