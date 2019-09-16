 Брюссель отримав від Лондона неофіційні документи щодо Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2019

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Новини

Брюссель отримав від Лондона неофіційні документи щодо Brexit

Великобританія надала Єврокомісії технічні папери щодо питань митниці, виробництва товарів та санітарних правил після виходу країни з Євросоюзу. Британський прем'єр Борис Джонсон звітує про успіхи у переговорах.

Лондон відправив в Брюссель пропозиції щодо Brexit

Лондон відправив в Брюссель пропозиції щодо Brexit

Європейська Комісія в четвер, 19 вересня, отримала від Великобританії документи з ідеями щодо виходу країни з Європейського Союзу. Вони закладають основу для "технічної дискусії" щодо питань митниці, виробництва товарів та санітарних правил, повідомила прессекретарка Єврокомісії Міна Андреєва, передає агенція dpa.

За словами речника британського уряду, "конфіденційні технічні" папери, які не є офіційними документами, відображають ідеї, висунуті Великобританією. "Ми надамо формальні письмові рішення, коли будемо готові, а не відповідно до штучного дедлайну", - зазначив представник уряду Великобританії після того, як раніше прем'єр-міністр Фінляндії заявив, що Лондон має надати пропозиції до кінця місяця.

Своєю чергою британський прем'єр Борис Джонсон наголосив, що обидві сторони досягли прогресу в переговорах. "Я не хочу перебільшувати зроблений прогрес, однак ми робимо успіхи", - зазначив він. Водночас ірландський прем'єр Лео Варадкар заявив, що в переговорах між Брюсселем та Лондоном залишаються великі прогалини. "Труднощі полягають в тому, що коли мова заходить про суть питання, прогалини все ще дуже великі і нам бракує часу", - сказав він.

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Міністр з питань виходу Великобританії з ЄС Стівен Барклі закликав Брюссель проявити "креативність та гнучкість" у переговорах. "Жорсткий підхід зараз не є методом для просування угоди і відповідальність за пошук рішення лежить на обох сторонах", - зазначив він. Він також вкотре підтвердив позицію Лондона, що Великобританія не прийме "бекстоп" (backstop) - тимчасовий режим вільної торгівлі між членом ЄС Ірландією та Північною Ірландією, що входить до складу Сполученого Королівства.

Тим часом голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер заявив про можливість угоди щодо Brexit. "Я думаю, що ми матимемо угоду", - сказав він в інтерв'ю Sky News. Юнкер наголосив, що режим backstop може бути замінений альтернативним варіантом.

Нагадаємо, що Великобританія планувала вийти зі складу ЄС 29 березня, але до цього терміну парламент не схвалив угоду про Brexit і заблокував можливість виходу без угоди. У квітні 27 країн-членів ЄС домовилися відтермінувати вихід Великобританії до 31 жовтня.

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