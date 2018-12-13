 Брудні труби ″Північного потоку-2″ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.12.2018

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Економіка

Брудні труби "Північного потоку-2"

Рух зелених має мало спільного з президентом США Дональдом Трампом. Але як захисники довкілля, так і Трамп намагаються заблокувати спорудження газопроводу "Північний потік-2", яким російський газ піде до Європи.

Газопровід Північний потік

Одна зі станцій газопроводу "Північний потік" на острові Рюген

Ухвалене цього тижня рішення окружного суду в Санкт-Петербурзі, котрий відхилив позов природозахисної організації "Грінпіс" проти спорудження підводного газопроводу "Північний потік-2", що має зв’язати Росію та Німеччину, нікого не здивувало. Однак заяви, зроблені цією природоохоронною неурядовою організацією, знаходять підтримку від Берліна до Вашингтона.

Нещодавно Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer), яка замінила на посаді голови консервативної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) канцлерку Німеччини Анґелу Меркель (Angela Merkel), заявила, що одним із варіантів рішення дедалі більш політизованої суперечки довкола газопроводу "Північний потік-2", могло б стати зменшення кількості газу, який він транспортуватиме. Такий собі "м'який" варіант газопроводу "Північний потік-2", який не влаштує жодну зі сторін.

Втім, з такою пропозицією одразу не погодився міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas), котрий є членом Соціал-демократичної партії Німеччини (СПДН). Соціал-демократи - молодший партнер консерваторів у коаліції Меркель. Маас заявив, що цей трубопровід є комерційним проектом, реалізація якого триватиме, навіть якщо німецькі фірми вийдуть з нього. Крім того, цей проект надав би Берліну важелі впливу на Москву.

Все це відбувається на тлі спроб США перешкодити спорудженню трубопроводу. Президент Дональд Трамп стверджував, що цей газогін звузить європейцям простір для маневру в відносинах з Росією. Трамп прагнув натомість проштовхнути ідею імпорту європейцями скрапленого природного газу (СПГ) зі США як альтернативу імпорту з Росії.

Водночас разом зі зростанням політичних пристрастей навколо цього проекту, дедалі більшої ваги набуває його екологічний аспект.

Проблеми для довкілля

"Грінпіс" та інші природозахисні групи запевняють, що роботи зі спорудження газопроводу дном Балтійського моря вже призвели до неабиякого забруднення водойми токсичними мастильними матеріалами, виявленими як на узбережжі, так і в морі.

Населення, котре проживає поблизу Грейфсвальдської затоки у північно-східній Німеччині, ще з червня 2018 року стало повідомляти органам влади про виявлені нафтові плями "завбільшки з тенісний м'яч". Такі рожево-пурпурові масні плями місцеві мешканці почали виявляти на узбережжі. Деякі ділянки, забруднені нафтовими плямами, підпадають під дію програми захисту довкілля Європейського Союзу Natura 2000.

На це міністерство екології Німеччини заявило, що джерелом забруднення можуть бути будівельні роботи зі спорудження газопроводу. Тож відтоді, консорціум, який будує трубопровід, значно серйозніше ставиться до питання очистки відходів та викидів. "На жаль, у червні цього року в Грейфсвальдській затоці стався інцидент з розливу мастила", - розповів прес-секретар "Північного потоку-2" Єнс Мюллер (Jens Müller) у розмові з DW, повідомивши про вивільнення до 140 кілограмів нафтопродуктів, що використовувалися для змащення рухомих частин землесосного снаряду.

Спорудження газопроводу Північний потік-2

Німецька ділянка "Північного потоку-2" простягається на 85 кілометрів, з яких 50 припадають на прибережну зону ФРН

"Завдяки тісній координації дій з органами влади експерти, які представляли "Північний потік-2", зібрали більше 100 кілограмів мастила, ми припинили всі роботи, перевірили все обладнання та замінили всі рідини біологічними, а також направили інспекторів на судна для контролю всіх процедур. Вжиті заходи перевищили наявні стандарти", - запевнив Мюллер.

Натомість розташована у Берліні природозахисна неурядова організація NABU, переконана, що спорудження цього газогону негативно позначиться на п'ятьох ділянках узбережжя, захищених програмою Natura 2000, а також у виключній економічній зоні Німеччини. "Унаслідок днопоглиблювальних робіт, рослини та тварини, що мешкають на морському дні, загинули", - повідомила представниця NABU Анне Бенкке-Генрікс (Anne Böhnke-Henrichs), яка відає захистом морської флори та фауни.

За її словами, внаслідок прокладання траншеї трубопроводу завширшки до 80 метрів знадобиться перерити до 2,5 мільярда тонн морського піску, глини та інших осадових порід. Це спричинить виділення 250 тонн фосфору, а він може легко засвоюватися водоростями та іншими морськими організмами. "Фосфор діє як додаткове добриво у вже і так перенасиченій різноманітними добривами воді Балтійського моря", - додала вона.

Результатом цього стане сильне "цвітіння" води від водоростей. Ті, потім відмерши, осядуть на дно, де розкладатимуться, поглинаючи з води кисень. А спричинений цим значний брак кисню призводить до різних серйозним проблем для морської флори та фауни, що вже виливалося у випадки масової загибелі рослин та тварин у Балтійському морі, наголошують у NABU.

DW.COM

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Будівництво газогону є кроком назад у питаннях європейської енергетичної безпеки та інтересів США, визнала Палата представників Конгресу. Там додали, що РФ зацікавлена у зменшенні ролі української системи транзиту газу. (12.12.2018)

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Нині ця природозахисна організація веде судовий процес проти консорціуму, який займається спорудженням "Північного потоку-2". Екологи стверджують, що оцінка впливу трубопроводу на довкілля була неповною. Експерти NABU вказують на те, що процес відновлення зруйнованих місць проживання мешканців морського дна триватиме набагато довше, ніж зазначається в оцінках щодо "Північного потоку-2". Крім того, вони переконані, що роботи з будівництва газогону дошкуляють морським качкам під час зимівлі, а також завдають клопоту звичайним морським свиням, котрі вкрай чутливі до шуму.

Думка "Північного потоку"

Однак прес-секретар "Північного потоку-2" Єнс Мюллер наголошує на перевагах трубопроводу для боротьби зі змінами клімату. "Використання всього газу, що транспортується через "Північний потік-2", для виробництва електроенергії замість вугілля, дозволить заощадити обсяги викидів CO2, що у середньому дорівнюють 4 мільйонам автомобілів", - сказав він у розмові з DW на полях конференції з питань зміни клімату COP24 у польському місті Катовіце.

Він також нагадав, що варто було порівняти кількість мастила, що вивільнилося під час інциденту, з кількістю неочищених стічних вод, що потрапляють у Балтійське море з річок та зі стічними водами від сільськогосподарської діяльності. "Якщо порівнювати масштаби днопоглиблювальних робіт із сусіднім польським терміналом з СПГ, ми перемістили менше однієї десятої того обсягу осадових порід".

Згідно з даними консорціуму, фосфор, що протягом восьми місяців будівництва вивільнився з морського дна, становить менше 5 відсотків того, що за рік така річка як Одер приносить зі своїми водами у Балтійське море, або що вивільняється з морського дна у зимовий штормовий сезон.

Крім того, оператори газопроводу інвестують у додаткові потужності з очищення стічних вод на каналізаційних станціях у північно-східній Німеччині, що "назавжди зменшить викиди нітратів та фосфору" з метою "суттєвого впливу на якість води" в Грейфсвальдській затоці.

Тим часом, суди в Росії, Фінляндії та Німеччині відхилили вимоги "Грінпісу" та інших екологічних груп. Судді встановили, що країни, котрі беруть участь у реалізації проекту "Північний потік-2", ретельно оцінили всі наслідки для довіклля та видали дозволи, що підтверджують екологічну сумісність проекту.

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Волкер: "Північний потік-2" переглянути, а вже існуючі санкції проти РФ застосовувати суворіше (28.11.2018)

  • Ґергард Шредер і Володимир Путін 11 квітня 2005 року на Ганноверському промисловому ярмарку

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Путін і Шредер починають разом кермувати

    Коли саме зародилася особиста дружба Ґергарда Шредера і Володимира Путіна, сказати важко. А от їхня "енергетична співпраця" почалася у всіх на очах 11 квітня 2005 року на Ганноверському промисловому ярмарку. Там канцлер ФРН і президент Росії не лише разом сіли за руль трактора. У їхній присутності і за підтримки "Газпрому" і BASF дали старт проекту трубопроводу "Північний потік".

  • Шредер і Путін на святкуванні 750-річчя Калінінграда 3 липня 2005 року

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Посада канцлера чи посада у "Газпромі"?

    Три місяці потому, 3 липня, Шредер узяв участь у святкуванні 750-річчя Калінінграда. Він уже запустив у Німеччині доволі суперечливу процедуру дострокових виборів і незабаром дізнається, чи залишиться канцлером ФРН ще на чотири роки. Цікаво, чи обговорювалось за кавою питання про те, хто обійме найвищу посаду в створеній під "Північний потік" у Швейцарії компанії-операторі Nord Stream?

  • Підписання офіційної угоди про Північний потік 8 вересня 2005 року в Берліні

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Підписання за десять днів до виборів

    Ще через два місяці, 8 вересня, обидва лідери присутні в Берліні на урочистому підписанні офіційної угоди про "Північний потік". Це відбувається рівно за десять днів до дострокових парламентських виборів, під час яких Шредер втрачає владу: канцлеркою ФРН стає Анґела Меркель.

  • Шредер на тлі логотипу Газпрому

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Новий співробітник "Газпрому"

    Ще через три місяці, 9 грудня 2005 року, глава "Газпрому" Олексій Міллер оголошує, що Ґергард Шредер очолить комітет акціонерів компанії, яку згодом перейменують у Nord Stream. Його зарплата складе 250 000 євро на рік. Навесні 2006 року колишній канцлер через суд заборонить звинувачувати його в Німеччині в тому, що він "дав контракт" фірмі, в яку незабаром перейшов працювати.

  • Ґергард Шредер (ліворуч) разом з Володимиром Путіним (по центру) і Олексієм Міллером на компресорній станції Портова 6 вересня 2011 року

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Зовсім не "весільний генерал"

    На новій роботі у Ґергарда Шредера не тільки представницькі функції - як, наприклад, 6 вересня 2011 року під час відвідин разом з Володимиром Путіним і Олексієм Міллером компресорної станції "Портова" під Виборгом, де починається "Північний потік". Вважається, що екс-канцлер дуже допоміг при отриманні необхідних дозволів на газопровід у країнах ЄС, зокрема, у Скандинавії.

  • Володимир Путін під час підписання угоди про Південний потік 16 вересня 2011 року

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Агітація за "Південний потік"

    На цьому знімку Шредера немає, але підписанню 16 вересня 2011 року домовленості про "Південний потік" він теж посприяв. Роком раніше BASF заявив, що не має наміру брати участь у цьому проекті, але Володимир Путін доручив Олексію Міллеру переконати німецький концерн. У цій роботі публічно і, напевно, також за лаштунками брав участь і колишній канцлер ФРН. Представник BASF на фото другий зліва.

  • Символічний пуск Північного потоку 8 листопада 2011 року

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    "Північний потік": справу зроблено

    8 листопада 2011 року Ґергард Шредер (ліворуч) із задоволенням спостерігає за тим, як канцлерка ФРН Анґела Мекель, російський президент Дмитро Медведєв та інші офіційні особи в Любміні під Грайфсвальдом символічно запускають в Німеччину перший російський газ по "Північному потоку".

  • Шредер 1 жовтня 2014 року на форумі День Росії в Ростоку

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Нове завдання: боротьба із санкціями

    З 2014 року Шредер, залишаючись головою комітету акціонерів Nord Stream, активно засуджує санкції проти Росії, запроваджені Євросоюзом через анексію Криму та розв'язання війни на сході України. Велику промову з критикою політики Німеччини та ЄС екс-канцлер ФРН виголошує 1 жовтня 2014 року на економічному форумі "День Росії" в східнонімецькому Ростоку.

  • Карикатура на Путіна і Шредера

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Непохитна дружба

    Дружба, яку не можуть похитнути навіть українські події, надихає німецького графіка Клауса Штуттмана на малюнок в газеті Tagesspiegel. Йому вручають премію німецької преси за найкращу політичну карикатуру за підсумками 2014 року. "Обама її отримав, ЄС її отримав - я вважаю, тепер пора і тобі дати Нобелівську премію миру!", - говорить шаржований Шредер, обіймаючи Путіна.

  • Ґергард Шредер і Володимир Путін на Східному економічному форумі 4 вересня 2015 року

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Таємне призначення в Nord Stream 2

    4 вересня 2015 року на Східному економічному форумі у Владивостоці підписується угода про будівництво газопроводу "Північний потік-2". Ґергарда Шредера як главу ради директорів його оператора Nord Stream 2 реєструють в Швейцарії 29 липня 2016 року, але "Газпром" два місяці тримає це призначення в секреті. Російські ЗМІ повідомляють про нього лише 5 жовтня з посиланням на німецьку пресу.

  • Ґергард Шредер позує разом з Олексієм Міллером та Ізабель Кошер

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Відрядження до Парижа

    У Nord Stream 2 в екс-канцлера більше повноважень, ніж у Nord Stream. Але головне завдання - таке, як і раніше: забезпечувати в ЄС політичну підтримку проекту й розвивати відносини з його закордонними учасниками. 24 квітня 2017 року в Парижі Ґергард Шредер позує разом з Олексієм Міллером та Ізабель Кошер, гендиректором французької компанії Engie, яка приєдналася до "Північного потоку-2".

  • Ґергард Шредер на тлі логотипа Роснефти

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Кар'єра в компанії "Роснефть"

    У 2017 році Ґергард Шредер робить новий ривок у своїй кар'єрі менеджера. 29 вересня, залишаючись на двох посадах у структурах "Газпрому", він одночасно стає головою ради директорів компанії "Роснефть", хоча це і веде до конфлікту інтересів. Адже обидві фірми конкурують одна з одною в нафтовому й газовому бізнесі. Водночас обидві контролюються державою і тим самим Кремлем.

  • Акція протесту в Берліні проти призначення Ґергарда Шредера на посаду в Роснефти

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Акція протесту в Берліні

    За нову посаду в "Роснефть" колишнього канцлера чимало критикують у Німеччині, а одна з неурядових організацій проводить у Берліні біля Бранденбурзьких воріт акцію протесту: активіст у масці Путіна засипає до трубопроводу символічні золоті монети, які "Шредер" збирає у великий мішок, сидячи на підставці з написом "Крим".

  • Карикатура Сергія Йолкіна: Шредер стрибає в басейн з нафтою

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Стрибок у велику нафту

    А ось як реагує на призначення Ґергарда Шредера головою ради директорів компанії "Роснефть" карикатурист DW Сергій Йолкін. У січні 2018 року з'являються повідомлення, що колишній канцлер відмовляється від належної йому в російському нафтовому концерні щорічної зарплати в 500 000 доларів (до сплати податків).

  • Ґергард Шредер обіймає Володимира Путіна

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Україна вимагає санкцій проти Шредера

    18 березня 2018 року, в день президентських виборів у Росії і на території анексованого Криму, міністр закордонних справ України Павло Клімкін зі сторінок німецької газети Bild закликає запровадити санкції щодо екс-канцлера ФРН: "Ґергард Шредер - найважливіший лобіст Путіна в усьому світі. Тому слід перевірити, яким чином у цій ситуації може діяти Євросоюз".

    Автор: Андрій Гурков


DW.COM

Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

Про те, як німецький друг Володимира Путіна ось уже друге десятиліття допомагає Кремлю, активно працюючи в структурах компаній "Газпром" та "Роснефть", - у фотогалереї DW. (21.03.2018)  

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Газопровід Північний потік

Брудні труби "Північного потоку-2"

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