Брудні труби "Північного потоку-2"

Ухвалене цього тижня рішення окружного суду в Санкт-Петербурзі, котрий відхилив позов природозахисної організації "Грінпіс" проти спорудження підводного газопроводу "Північний потік-2", що має зв’язати Росію та Німеччину, нікого не здивувало. Однак заяви, зроблені цією природоохоронною неурядовою організацією, знаходять підтримку від Берліна до Вашингтона.

Нещодавно Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer), яка замінила на посаді голови консервативної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) канцлерку Німеччини Анґелу Меркель (Angela Merkel), заявила, що одним із варіантів рішення дедалі більш політизованої суперечки довкола газопроводу "Північний потік-2", могло б стати зменшення кількості газу, який він транспортуватиме. Такий собі "м'який" варіант газопроводу "Північний потік-2", який не влаштує жодну зі сторін.

Втім, з такою пропозицією одразу не погодився міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas), котрий є членом Соціал-демократичної партії Німеччини (СПДН). Соціал-демократи - молодший партнер консерваторів у коаліції Меркель. Маас заявив, що цей трубопровід є комерційним проектом, реалізація якого триватиме, навіть якщо німецькі фірми вийдуть з нього. Крім того, цей проект надав би Берліну важелі впливу на Москву.

Все це відбувається на тлі спроб США перешкодити спорудженню трубопроводу. Президент Дональд Трамп стверджував, що цей газогін звузить європейцям простір для маневру в відносинах з Росією. Трамп прагнув натомість проштовхнути ідею імпорту європейцями скрапленого природного газу (СПГ) зі США як альтернативу імпорту з Росії.

Водночас разом зі зростанням політичних пристрастей навколо цього проекту, дедалі більшої ваги набуває його екологічний аспект.

Проблеми для довкілля

"Грінпіс" та інші природозахисні групи запевняють, що роботи зі спорудження газопроводу дном Балтійського моря вже призвели до неабиякого забруднення водойми токсичними мастильними матеріалами, виявленими як на узбережжі, так і в морі.

Населення, котре проживає поблизу Грейфсвальдської затоки у північно-східній Німеччині, ще з червня 2018 року стало повідомляти органам влади про виявлені нафтові плями "завбільшки з тенісний м'яч". Такі рожево-пурпурові масні плями місцеві мешканці почали виявляти на узбережжі. Деякі ділянки, забруднені нафтовими плямами, підпадають під дію програми захисту довкілля Європейського Союзу Natura 2000.

На це міністерство екології Німеччини заявило, що джерелом забруднення можуть бути будівельні роботи зі спорудження газопроводу. Тож відтоді, консорціум, який будує трубопровід, значно серйозніше ставиться до питання очистки відходів та викидів. "На жаль, у червні цього року в Грейфсвальдській затоці стався інцидент з розливу мастила", - розповів прес-секретар "Північного потоку-2" Єнс Мюллер (Jens Müller) у розмові з DW, повідомивши про вивільнення до 140 кілограмів нафтопродуктів, що використовувалися для змащення рухомих частин землесосного снаряду.

Німецька ділянка "Північного потоку-2" простягається на 85 кілометрів, з яких 50 припадають на прибережну зону ФРН

"Завдяки тісній координації дій з органами влади експерти, які представляли "Північний потік-2", зібрали більше 100 кілограмів мастила, ми припинили всі роботи, перевірили все обладнання та замінили всі рідини біологічними, а також направили інспекторів на судна для контролю всіх процедур. Вжиті заходи перевищили наявні стандарти", - запевнив Мюллер.

Натомість розташована у Берліні природозахисна неурядова організація NABU, переконана, що спорудження цього газогону негативно позначиться на п'ятьох ділянках узбережжя, захищених програмою Natura 2000, а також у виключній економічній зоні Німеччини. "Унаслідок днопоглиблювальних робіт, рослини та тварини, що мешкають на морському дні, загинули", - повідомила представниця NABU Анне Бенкке-Генрікс (Anne Böhnke-Henrichs), яка відає захистом морської флори та фауни.

За її словами, внаслідок прокладання траншеї трубопроводу завширшки до 80 метрів знадобиться перерити до 2,5 мільярда тонн морського піску, глини та інших осадових порід. Це спричинить виділення 250 тонн фосфору, а він може легко засвоюватися водоростями та іншими морськими організмами. "Фосфор діє як додаткове добриво у вже і так перенасиченій різноманітними добривами воді Балтійського моря", - додала вона.

Результатом цього стане сильне "цвітіння" води від водоростей. Ті, потім відмерши, осядуть на дно, де розкладатимуться, поглинаючи з води кисень. А спричинений цим значний брак кисню призводить до різних серйозним проблем для морської флори та фауни, що вже виливалося у випадки масової загибелі рослин та тварин у Балтійському морі, наголошують у NABU.

Нині ця природозахисна організація веде судовий процес проти консорціуму, який займається спорудженням "Північного потоку-2". Екологи стверджують, що оцінка впливу трубопроводу на довкілля була неповною. Експерти NABU вказують на те, що процес відновлення зруйнованих місць проживання мешканців морського дна триватиме набагато довше, ніж зазначається в оцінках щодо "Північного потоку-2". Крім того, вони переконані, що роботи з будівництва газогону дошкуляють морським качкам під час зимівлі, а також завдають клопоту звичайним морським свиням, котрі вкрай чутливі до шуму.

Думка "Північного потоку"

Однак прес-секретар "Північного потоку-2" Єнс Мюллер наголошує на перевагах трубопроводу для боротьби зі змінами клімату. "Використання всього газу, що транспортується через "Північний потік-2", для виробництва електроенергії замість вугілля, дозволить заощадити обсяги викидів CO2, що у середньому дорівнюють 4 мільйонам автомобілів", - сказав він у розмові з DW на полях конференції з питань зміни клімату COP24 у польському місті Катовіце.

Він також нагадав, що варто було порівняти кількість мастила, що вивільнилося під час інциденту, з кількістю неочищених стічних вод, що потрапляють у Балтійське море з річок та зі стічними водами від сільськогосподарської діяльності. "Якщо порівнювати масштаби днопоглиблювальних робіт із сусіднім польським терміналом з СПГ, ми перемістили менше однієї десятої того обсягу осадових порід".

Згідно з даними консорціуму, фосфор, що протягом восьми місяців будівництва вивільнився з морського дна, становить менше 5 відсотків того, що за рік така річка як Одер приносить зі своїми водами у Балтійське море, або що вивільняється з морського дна у зимовий штормовий сезон.

Крім того, оператори газопроводу інвестують у додаткові потужності з очищення стічних вод на каналізаційних станціях у північно-східній Німеччині, що "назавжди зменшить викиди нітратів та фосфору" з метою "суттєвого впливу на якість води" в Грейфсвальдській затоці.

Тим часом, суди в Росії, Фінляндії та Німеччині відхилили вимоги "Грінпісу" та інших екологічних груп. Судді встановили, що країни, котрі беруть участь у реалізації проекту "Північний потік-2", ретельно оцінили всі наслідки для довіклля та видали дозволи, що підтверджують екологічну сумісність проекту.

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