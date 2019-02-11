"Брудні" гроші: Єврокомісія оприлюднила "чорний список" країн

Європейська Комісія у середу, 13 лютого, оприлюднила список з 23 країн та територій, які, на її думку, докладають недостатньо зусиль для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Банки та фінансові установи в ЄС відтепер мають застосовувати особливі заходи при здійсненні транзакцій з цими країнами.

"ЄС не повинен бути мішенню для незаконних грошових потоків", - заявила єврокомісарка з питань юстиції Вєра Юрова, цитує агенція dpa. "Чорний список" Єврокомісії є керівним документом для європейських банківських установ при проведенні операцій із зазначеними країнами та територіями, додала вона.

До списку були включені: Афганістан, Американське Самоа, Багамські острови, Ботсвана, Віргінські острови, Ефіопія, Ємен, Гана, Гуам, Іран, Ірак, Лівія, Нігерія, Пакистан, Панама, Північна Корея, Пуерто-Рико, Самоа, Саудівська Аравія, Сирія, Тринідад, Тобаго, Туніс та Шрі-Ланка. Багатьох здивувало включення до списку Саудівської Аравії.

За словами Юрової, ЄС хоче спонукати країни з "чорного списку" посилити заходи для протидії відмиванню коштів. У країн-членів ЄС та Європарламенту є місяць для вивчення та висловлення зауважень щодо списку. Термін можуть подовжити ще на два місяці. Юрова висловила сподівання, що країни-члени ЄС не заблокують список. Якихось санкцій він не передбачає, утім завдає країнам репутаційної шкоди та ускладнює проведення операцій з ними. Саме через останнє на адресу списку вже пролунали критичні голоси з окремих країн ЄС.

США також критично вже відреагували на появу "чорного списку" ЄС. В міністерстві фінансів зазначили, що не очікують від американських фінансових установ його використання для боротьби з відмиванням грошей. Міністерство зазначило, що має "суттєві зауваження" щодо змісту цього списку. США "відкидають включення Американського Самоа, Гуама, Пуерто-Рико та Американських Віргінських островів до списку", - йдеться у заяві мінфіну.