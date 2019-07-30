 Британія спростить імміграційні правила для науковців - Борис Джонсон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.08.2019

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Новини

Британія спростить імміграційні правила для науковців - Борис Джонсон

Для того, аби й надалі лідирувати у науковій галузі, Великобританія хоче привабити інженерів, математиків та інших висококваліфікованих науковців з усього світу.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Великобританія спростить імміграційні закони, аби привабити до країни більше науковців. Про це у четвер, 8 серпня, повідомив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон під час виступу, який транслювали у Facebook.

Очільник уряду Великобританії дав вказівки міністерствам внутрішніх справ, а також бізнесу, енергетики та промислової стратегії розробити спрощений порядок видачі віз для в'їзду до Великобританії для "найрозумніших і найкращих". Очікується, що спрощений порядок мають розробити та запустити до кінця цього року, інформує пресслужба уряду Великобританії.

За словами Джонсона, аби Великобританія й надалі лідирувала у царині науки, "ми маємо не лише підтримувати таланти, які у нас уже є, а й зробити нашу імміграційну систему привабливою для найкращих умів з усього світу".

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Прискорений шлях отримання віз для наукової діяльності у Великобританії створять для науковців і дослідників високого рівня, зокрема, з природничих наук, інженерних та технічних спеціальностей, для багатообіцяючих переможців математичних конкурсів і осіб, котрі отримали міжнародно визнані гранти.

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