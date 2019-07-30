Британія спростить імміграційні правила для науковців - Борис Джонсон

Великобританія спростить імміграційні закони, аби привабити до країни більше науковців. Про це у четвер, 8 серпня, повідомив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон під час виступу, який транслювали у Facebook.

Очільник уряду Великобританії дав вказівки міністерствам внутрішніх справ, а також бізнесу, енергетики та промислової стратегії розробити спрощений порядок видачі віз для в'їзду до Великобританії для "найрозумніших і найкращих". Очікується, що спрощений порядок мають розробити та запустити до кінця цього року, інформує пресслужба уряду Великобританії.

За словами Джонсона, аби Великобританія й надалі лідирувала у царині науки, "ми маємо не лише підтримувати таланти, які у нас уже є, а й зробити нашу імміграційну систему привабливою для найкращих умів з усього світу".

Прискорений шлях отримання віз для наукової діяльності у Великобританії створять для науковців і дослідників високого рівня, зокрема, з природничих наук, інженерних та технічних спеціальностей, для багатообіцяючих переможців математичних конкурсів і осіб, котрі отримали міжнародно визнані гранти.