 Британські консерватори втратили близько 1300 місць на місцевих виборах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2019

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Новини

Британські консерватори втратили близько 1300 місць на місцевих виборах

Партія Терези Мей за підсумками місцевих виборів у Великобританії втратила контроль над 45 місцевими адміністраціями і понад тисячу мандатів. Лейбористська партія Джеремі Корбіна втратила 63 депутатських місця.

На місцевих виборах у Великобританії симпатії виборців на стороні противників Brexit

На місцевих виборах у Великобританії симпатії виборців на стороні противників Brexit

Правляча Консервативна партія на виборах до органів місцевого самоврядування у Великобританії втратила 1269 депутатських місць, інформує агентство AFP із посиланням на підсумки підрахунку бюлетенів у п'ятницю, 3 травня. Водночас інформагенція dpa повідомляє про 1335 втрачених мандати консерваторів.

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Таким чином, найстаріша партія Великобританії, лідеркою якої є прем'єр-міністерка країни Тереза ​​Мей, втратила контроль над 45 місцевими радами. "Це складні часи для нашої партії, і дані результати виборів є симптомом цього", - зазначила Тереза Мей. При цьому опозиційна Лейбористська партія Джеремі Корбіна за підсумками виборів 2 травня втратила 63 депутатських місця і втратила контроль над вісьмома місцевими адміністраціями. Як підсумувала Тереза Мей, результати виборів стали сигналом як для консерваторів, так і для лебористів "взятися до справи і вирішити питання з Brexit".

У свою чергу Ліберал-демократична партія, Зелені партії, а також незалежні кандидати збільшили свою присутність в місцевих органах влади. Прикметно, що ліберальні демократи, які виступають проти виходу Великобританії зі складу Євросоюзу, так званого Brexit, отримали 676 нових депутатських місць. На думку лідера ліберал-демократів Вінсента Кейбла, виборці "більше не довіряють консерваторам, але водночас відмовляються винагороджувати лейбористів, бо ті ухиляються від вирішення великої проблеми сьогодення".

На нинішніх місцевих виборах у Великобританії політики боролися за понад 8000 мандатів. Основними регіонами, де обирали місцевих політиків, були сільські райони і передмістя в Англії, а також 11 округів Північної Ірландії. 

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