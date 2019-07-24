Британський уряд готується до Brexit без угоди

Новий британський уряд прем'єра Бориса Джонсона готується до виходу країни з Євросоюзу без угоди. Про це у статті для видання Sunday Times, опублікованій у неділю, 28 липня, заявив член уряду Майкл Гоув. "Ми все ще сподіваємося, що вони (лідери ЄС. - Ред.) передумають, але ми повинні діяти, виходячи з припущення, що цього не станеться (...) Вихід без угоди зараз є реальною перспективою, і ми повинні упевнитися, що ми готові", - наголосив він, додавши, що уряд працюватиме на повну силу над виходом без угоди.

Своєю чергою міністр фінансів Саджид Джавід у статті в The Sunday Telegraph заявив, що уряд профінансує "одну з найбільших інформаційних кампаній", щоб підготувати людей та підприємців до Brexit без угоди. Серед іншого Джавід зазначив, що планує найняти 500 нових прикордонників. Також планується перевірити необхідність будівництва нової інфраструктури навколо портів, щоб зменшити кількість заторів на дорогах та зробити перевезення товарів безпечнішим.

Сам Джонсон пообіцяв вивести Британію з Євросоюзу 31 жовтня - з угодою або без неї. У своєму першому виступі на посаді прем'єра він оголосив ультиматум лідерам ЄС, вимагаючи "переглянути свою поточну відмову". Однак Брюссель вже відкинув відновлення переговорів щодо зміни угоди. У суботу, 27 липня, Джонсон заявив, що Brexit стане "прекрасною можливістю" змінити економічний курс та "зробити Великобританію найкращою країною у світі", передає агенція новин dpa.

Як повідомлялося, Рада ЄС 9 липня ухвалила план заходів щодо бюджету Євросоюзу на 2019 рік у разі Brexit без угоди. Він уможливить ЄС і надалі здійснювати виплати британським науково-дослідним установам та фермерам за контрактами та рішеннями, укладеними та ухваленими до дати Brexit. Утім, передумовою для цього стане те, що Великобританія й надалі сплачуватиме свої внески до бюджету ЄС, передбачені на 2019 рік.

Нагадаємо, спочатку Великобританія повинна була вийти зі складу ЄС 29 березня 2019 року. Але через те, що британські парламентарі відхилили досягнуту з Брюсселем угоду, Лондону була надана відстрочка до 31 жовтня.

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