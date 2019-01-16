 Британський парламент 21 жовтня може знову голосувати за угоду про Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2019

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Новини

Британський парламент 21 жовтня може знову голосувати за угоду про Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон має намір знову винести на голосування угоду про вихід королівства з Євросоюзу. Спікер парламенту має прийняти рішення щодо цього у другій половині дня.

Марш прихильників членства в Євросоюзі, 19 жовтня 2019 року

Марш прихильників членства в Євросоюзі, 19 жовтня 2019 року

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон має намір у понеділок, 21 жовтня, знову винести на голосування у парламенті угоду з Брюсселем про вихід країни з Євросоюзу. Чи відбудеться голосування, спікер парламенту Джон Берков вирішить у другій половині дня, повідомила агенція AFP.

19 жовтня Палата громад парламенту Великобританії після багатогодинних дебатів вирішила відкласти голосування щодо схвалення нової угоди про Brexit. Голосування відкладено до того часу, поки не буде ухвалено законодавство, що регулює вихід країни з ЄС. Джонсон пообіцяв внести відповідний законопроєкт на голосування вже 21 жовтня.

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В непідписаному листі уряд Великобританії просить Брюссель перенести дату виходу королівства з ЄС. В іншому - підписаному - британський прем'єр Борис Джонсон виступає проти перенесення Brexit. (20.10.2019)

Несподівано для всіх британський парламент відклав схвалення угоди про Brexit, щоб змусити прем'єр-міністра Бориса Джонсона внести відповідні законопроєкти. Диво та й годі, вважає Бернд Ріґерт. (20.10.2019)

Після перенесення голосування про угоду Джонсон відправив у Брюссель два листи. В одному він формально попросив про відстрочку Brexit, але в іншому виступив проти затримки виходу країни з ЄС. Як повідомило видання Sunday Times, Брюссель, ймовірно, відкладе Brexit до лютого 2020 року, якщо Джонсон не отримає більшості у парламенті за угоду.

Лондон та Брюссель досягли домовленостей щодо угоди про Brexit 17 жовтня. Вона передбачає, що до кінця 2020 року умови торгівлі між Великобританією та ЄС не зміняться. Після цього країна має вийти з європейського митного союзу, тоді як Північна Ірландія залишатиметься в загальному ринку з Євросоюзом.

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