Джон Берков - консервативний британський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джон Берков".

Джон Берков є членом консервативної партії Великобританії. З 2009 до 2019 року Берков був спікером палати громад Великобританії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.