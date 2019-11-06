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Джон Берков - консервативний британський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джон Берков".
Джон Берков є членом консервативної партії Великобританії. З 2009 до 2019 року Берков був спікером палати громад Великобританії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Подивіться на спікера парламенту Великобританії - Джон Берков у розтягнутому светрі ходить пішки вулицями Лондона і намагається відбитися від журналістів, яким потрібні подробиці про скандальну відстрочку Brexit. До речі, робить він це досить витончено!