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Джон Берков

Джон Берков - консервативний британський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джон Берков".

Джон Берков є членом консервативної партії Великобританії. З 2009 до 2019 року Берков був спікером палати громад Великобританії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ексспікер парламенту Великобританії: Brexit - найбільша помилка у післявоєнній історії

Ексспікер парламенту Великобританії: Brexit - найбільша помилка у післявоєнній історії 06.11.2019

Через два дні після відставки з посади голови Палати громад Джон Берков розкритикував плани Великобританії залишити ЄС.
У Палаті громад Великобританії обрали нового спікера-лейбориста

У Палаті громад Великобританії обрали нового спікера-лейбориста 05.11.2019

Депутати Палати громад британського парламенту обрали нового спікера. Ним став 62-річний лейборист Ліндсей Хойл. Попереднього спікера Джона Беркова звинувачували у наданні переваги опозиції.
Британський парламент не голосуватиме за угоду про Brexit 21 жовтня

Британський парламент не голосуватиме за угоду про Brexit 21 жовтня 21.10.2019

Спікер парламенту Великобританії Джон Берков відмовився винести на голосування угоду з Брюсселем про вихід країни з ЄС. Тепер уряд спробує провести закон, що регулює втілення угоди про Brexit.
Британський парламент 21 жовтня може знову голосувати за угоду про Brexit

Британський парламент 21 жовтня може знову голосувати за угоду про Brexit 21.10.2019

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон має намір знову винести на голосування угоду про вихід королівства з Євросоюзу. Спікер парламенту має прийняти рішення щодо цього у другій половині дня.
Парламент Великобританії відновив роботу

Парламент Великобританії відновив роботу 25.09.2019

Британські законодавці зібралися на засідання після того, як Верховний суд країни визнав призупинення роботи парламенту незаконним. Прем'єр Борис Джонсон через цю ситуацію дочасно повернувся з Генасамблеї ООН.
Британський парламент відновить роботу 25 вересня

Британський парламент відновить роботу 25 вересня 24.09.2019

Парламент Великобританії має відновити свою роботу 25 вересня. Британські законодавці зберуться на засідання після того, як Верховний суд країни визнав призупинення роботи парламенту незаконним.

Британський парламент вкотре відкинув всі варіанти Brexit

Британський парламент вкотре відкинув всі варіанти Brexit 02.04.2019

Палата громад Великобританії не підтримала жоден з чотирьох альтернативних варіантів угоди про Brexit.
Угоду про Brexit таки ще раз винесуть на голосування в парламенті Великобританії

Угоду про Brexit таки ще раз винесуть на голосування в парламенті Великобританії 28.03.2019

Палата громад Великобританії проведе 29 березня ще одне голосування щодо угоди про вихід Сполученого Королівства з ЄС, повідомив її спікер.

У светрі та пішки: як спікер парламенту Великобританії від журналістів "тікав" (21.03.2019) 21.03.2019

Подивіться на спікера парламенту Великобританії - Джон Берков у розтягнутому светрі ходить пішки вулицями Лондона і намагається відбитися від журналістів, яким потрібні подробиці про скандальну відстрочку Brexit. До речі, робить він це досить витончено!
Трампу в Лондоні не раді?

Трампу в Лондоні не раді? 20.02.2017

Майбутній візит президента США викликав у Великобританії чимало суперечок. У понеділок, 20 лютого, британський парламент розгляне аргументи прихильників та противників.
Спікер Палати громад проти виступу Трампа перед парламентом Великобританії

Спікер Палати громад проти виступу Трампа перед парламентом Великобританії 06.02.2017

Спікер Палати Громад парламенту Великобританії Джон Берков виступає проти того, щоб дозволити президенту США Дональду Трампу виступати перед британськими парламентарями.