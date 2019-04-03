Британський парламент схвалив закон про відтермінування Brexit

Парламент Великобританії ввечері у понеділок, 8 квітня, затвердив законопроект про нову відстрочку Brexit. Згідно з документом, прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей повинна назвати новий останній строк виходу країни зі складу ЄС, потім його повинен схвалити парламент, після чого запит буде переданий до Європейського Союзу.

Екстрений саміт лідерів Євросоюзу, присвячений Brexit, cкликається на 10 квітня. Якщо нову дату виходу Великобританії з ЄС не затвердять, вона буде змушена залишити Євросоюз 12 квітня. Раніше Мей попросила Брюссель про відстрочку Brexit до 30 червня.

Нагадаємо, що минулого тижні нижня палата британського парламенту проголосувала за законопроект, запропонований лейбористами, який зобов'язав уряд країни просити про відтермінування Brexit радше, аніж залишати ЄС неврегульовано і без угоди.