Британський парламент може перенести дату Brexit

Палата громад парламенту Великобританії наділила себе правом визначити порядок денний під час засідання в середу, 4 вересня. Загалом під час голосування напередодні 328 законодавців підтримали це рішення парламенту, зокрема й 21 член Консервативної партії. Проти цієї ухвалили висловився 301 депутат, передає інформагенція AP.

Таким чином британські законодавці зможуть розглянути законопроєкт, що містить можливість перенесення дати виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС - так званий Brexit - на більш пізній термін. Крім того, цей законопроєкт у разі ухвалення зможе спричинити навіть блокування виходу Великобританії зі спільноти, якщо не буде угоди з Брюсселем. Цей крок нижньої палати британського парламенту знаменував першу поразку уряду прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.

Втрачена більшість

До цього призвела втрата Джонсоном у вівторок, 3 вересня, робочої більшості у парламенті перед ключовим голосуванням щодо Brexit у Палаті громад. Як повідомлялося, депутат від Консервативної партії Філіп Лі приєднався до фракції ліберал-демократів (ЛД), котрі обстоюють проєвропейські позиції.

Крім того, серед тих, хто проголосував проти планів прем'єр-міністра, були колишній канцлер казначейства Філіп Хаммонд, а також онук Вінстона Черчилля Ніколас Сомс. На такий демарш декого з однопартійців керівництво торі відреагувало погрозами виключити "бунтівників" з лав партії та фракції.

Джонсон пообіцяв домагатися дострокових виборів

Відразу після голосування Борис Джонсон оголосив, що якщо на наступний день депутати ухвалять законопроєкт проти жорсткого Brexit, котрий заборонить Лондону залишати Євросоюз без відповідних домовленостей з Брюсселем, він буде домагатися проведення дострокових парламентських виборів. Для цього главі уряду потрібна підтримка двох третин членів Палати громад. Нагадаємо, що раніше Джонсон запевняв, що поки не планує оголошувати позачергові загальні вибори, незважаючи на наявні суперечності з депутатами британського парламенту.

Також, виступаючи перед депутатами британського парламенту, Джонсон заявив, що хоче повернутися з наступного саміту ЄС з угодою, яку законодавці зможуть "вивчити і схвалити". На думку прем'єра, шанси на таку угоду в останні тижні "виросли", а уряд "нарощує" темпи переговорів з Брюсселем. При цьому він попрохав парламентаріїв не затверджувати таку нову законодавчу ініціативу. "Якщо це станеться, весь прогрес, якого ми досягли, знеціниться... Цей крок знищить будь-які шанси на переговори", - запевнив глава британського кабінету міністрів.

Більше коштів для Brexit

Тим часом уряд прем'єр-міністра Джонсона оголосив додаткові витрати обсягом двох мільярдів фунтів стерлінгів для подолання наслідків Brexit. Як повідомили в уряді, ці кошти планується виділити на посилення охорони кордону та розбудову портової інфраструктури, передає AFP.