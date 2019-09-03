Британський парламент може перенести дату Brexit

Члени Палати громад британського парламенту вирішили розглянути законопроєкт, що містить можливість перенесення дати Brexit. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вже пригрозив достроковими виборами.
Борис Джонсон під час дебатів у парламенті Великобританії
Палата громад парламенту Великобританії наділила себе правом визначити порядок денний під час засідання в середу, 4 вересня. Загалом під час голосування напередодні 328 законодавців підтримали це рішення парламенту, зокрема й 21 член Консервативної партії. Проти цієї ухвалили висловився 301 депутат, передає інформагенція AP.
Таким чином британські законодавці зможуть розглянути законопроєкт, що містить можливість перенесення дати виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС - так званий Brexit - на більш пізній термін. Крім того, цей законопроєкт у разі ухвалення зможе спричинити навіть блокування виходу Великобританії зі спільноти, якщо не буде угоди з Брюсселем. Цей крок нижньої палати британського парламенту знаменував першу поразку уряду прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.
Втрачена більшість
До цього призвела втрата Джонсоном у вівторок, 3 вересня, робочої більшості у парламенті перед ключовим голосуванням щодо Brexit у Палаті громад. Як повідомлялося, депутат від Консервативної партії Філіп Лі приєднався до фракції ліберал-демократів (ЛД), котрі обстоюють проєвропейські позиції.
Крім того, серед тих, хто проголосував проти планів прем'єр-міністра, були колишній канцлер казначейства Філіп Хаммонд, а також онук Вінстона Черчилля Ніколас Сомс. На такий демарш декого з однопартійців керівництво торі відреагувало погрозами виключити "бунтівників" з лав партії та фракції.
Джонсон пообіцяв домагатися дострокових виборів
Відразу після голосування Борис Джонсон оголосив, що якщо на наступний день депутати ухвалять законопроєкт проти жорсткого Brexit, котрий заборонить Лондону залишати Євросоюз без відповідних домовленостей з Брюсселем, він буде домагатися проведення дострокових парламентських виборів. Для цього главі уряду потрібна підтримка двох третин членів Палати громад. Нагадаємо, що раніше Джонсон запевняв, що поки не планує оголошувати позачергові загальні вибори, незважаючи на наявні суперечності з депутатами британського парламенту.
Також, виступаючи перед депутатами британського парламенту, Джонсон заявив, що хоче повернутися з наступного саміту ЄС з угодою, яку законодавці зможуть "вивчити і схвалити". На думку прем'єра, шанси на таку угоду в останні тижні "виросли", а уряд "нарощує" темпи переговорів з Брюсселем. При цьому він попрохав парламентаріїв не затверджувати таку нову законодавчу ініціативу. "Якщо це станеться, весь прогрес, якого ми досягли, знеціниться... Цей крок знищить будь-які шанси на переговори", - запевнив глава британського кабінету міністрів.
Більше коштів для Brexit
Тим часом уряд прем'єр-міністра Джонсона оголосив додаткові витрати обсягом двох мільярдів фунтів стерлінгів для подолання наслідків Brexit. Як повідомили в уряді, ці кошти планується виділити на посилення охорони кордону та розбудову портової інфраструктури, передає AFP.
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Усупереч власним очікуванням
"Мої шанси стати прем'єр-міністром настільки ж високі, як і шанси знайти Елвіса (Преслі) на Марсі, або ж шанси того, що після реінкарнації я стану оливкою", - казав колись 55-річний Джонсон. 23 липня 2019 року він став головою Консервативної партії, перемігши свого опонента, голову МЗС Джеремі Ханта, і стане новим прем’єром Сполученого Королівства на зміну Терезі Мей.
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Екстравагантний керівник уряду
Колишній мер Лондона і один із головних прихильників Brexit Борис Джонсон "без 5 хвилин" - голова уряду Великобританії. Джонсону доведеться вести переговори з лідерами країн з усього світу. Вибудувати відносини з деякими із них буде непросто через різкі і неоднозначні висловлювання, які в минулому зробив Джонсон. Кого він встиг образити?
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Порівняння ЄС з Гітлером
Перед референдумом щодо Brexit Борис Джонсон не раз критикував ЄС і його лідерів. Зокрема в інтерв'ю The Sunday Telegraph він порівняв ЄС із Адольфом Гітлером: "ЄС намагається створити наддержаву. Наполеон, Гітлер та інші хотіли зробити щось подібне, але погано закінчили". З цією "наддержавою" Джонсону зараз доведеться найчастіше мати справу через Brexit, який лишає йому у спадок Тереза Мей.
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
"Напівкенійській" президент і "садистка-санітарка"
Не всі знають, що Джонсон народився у Нью-Йорку. З лідерами США у нього відносини амбівалентні. Барака Обаму він назвав "напівкенійськім президентом", Гілларі Клінтон "схожа на садистку-санітарку в психіатричній лікарні". Трампа він би запросив до Лондона, але не хоче ризикувати самими лондонцями. Між тим, Трамп вже привітав Джонсона у Twitter. Він буде "чудовим прем’єром", написав Трамп.
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Тиран, який допомагає знищити ІД
Дісталося від екс-мера Лондона і Володимирові Путіну. "Путін - досить жорсткий тиран і маніпулятор, причетний до окупації окремих районів України і знищення літака рейсу MH17 Malaysia Airlines у Донецькій області". Крім того, Джонсон порівняв Путіна...
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Ельф із "Гаррі Поттера"
...із домашнім Ельфом Доббі з серії фільмів про Гаррі Поттера.
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Країна канібалів
У 2006 році Борис Джонсон примудрився образити цілу країну. Він написав у своїй колонці в газеті, що Консервативна партія Великобританії призвичаїлася до "канібалістичних оргій і вбивств вождів у стилі Папуа Нової Гвінеї". На фото - вулкан Улавун на острові Нова Британія, що належить до Папуа Нової Гвінеї.
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Ліверпуль і "статус жертви"
Ображені на Джонсона і жителі англійського портового Ліверпуля. В одній зі своїх статей він заявив, що ліверпульці "насолоджуються статусом жертви" через страту в Іраку жителя цього міста Кена Біглі у 2004 році. Партія консерваторів відправила Бориса Джонсона вибачатися перед усім містом.
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...
...відмовився вибачатися після того, як його звинуватили в ісламофобії. Скандал розгорівся у серпні 2018 року, коли Джонсон у газетній колонці The Telegraph написав: "абсолютно безглуздо, що людям доводиться виходити на вулицю в одязі, який найбільше нагадує поштові скриньки". Разом з тим, він виступив проти тотальної заборони бурки у Данії. Але скандал це не зупинило. На фото - протест мусульман.
Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона
Чи змінить Джонсон імідж заради прем'єрства?
А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін. От тільки зачіску йому варто було б підправити, вважає митець.
Автор: Дмитро Каневський, Микита Баталов, Азад Сафаров