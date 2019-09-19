 Британський парламент відновить роботу 25 вересня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.09.2019

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Новини

Британський парламент відновить роботу 25 вересня

Парламент Великобританії має відновити свою роботу 25 вересня. Британські законодавці зберуться на засідання після того, як Верховний суд країни визнав призупинення роботи парламенту незаконним.

Джон Берков доручив колегам готуватися до засідання парламенту

Джон Берков доручив колегам готуватися до засідання парламенту

Палата громад британського парламенту збереться на засідання у середу, 25 жовтня, після того, як Верховний суд країни визнав рішення прем'єр-міністра Бориса Джонсона щодо призупинення дії законодавчого органу незаконним. Як заявив у вівторок, 24 вересня, спікер парламенту Великобританії Джон Берков, Палата громад має зібратися на засідання об 11:30 за середньоєвропейським часом.

За його словами, він доручив працівникам нижньої палати парламенту готуватися до відновлення робото органу, оскільки рішення уряду про призупинення його діяльності, за слвоами спікера, було "незаконним та анулюється". 

DW.COM

Верховний суд Великобританії визнав рішення прем'єр-міністра Бориса Джонсона щодо призупинення дії британського парламенту незаконним. (24.09.2019)

Єлизавета ІІ підтримала пропозицію прем'єра Бориса Джонсона призупинити роботу парламенту до 14 жовтня через Brexit. Багато парламентарів закидають прем'єру прагнення у такий спосіб обійти спротив парламенту. (28.08.2019)

При цьому Берков зазначив, що традиційного засідання по середам, присвяченого запитанням до прем'єр-міністра, не буде. Утім, за його словами, у парламентарів буде можливість для невідкладних запитань, заяв та подання заявок для термінових дебатів.

Борис Джонсон, який наразі бере участь у засіданні Генасамблеї ООН, заявив, що категорично не згоден з рішеннм суду, однак уряд його поважатиме. При цьому очільник уряду не виключив, що спробує ще раз призупинити роботу парламенту. Пізніше в офісі британського прем'єра заявили, що Джонсон на тлі рішення Верховного суду не збирається подавати у відставку. Однак він має раніше повернутися з Нью-Йорка - до відновлення роботи парламенту, зазначає агенція AP. 

Нагадаємо, що парламент призупинив діяльність після дебатів 9 вересня і мав відновити її не раніше 14 жовтня - за два тижні до запланованої дати виходу країни зі складу Європейського Союзу - 31 жовтня. Багато британських парламентарів закинули Джонсону прагнення обійти таким чином спротив парламенту проти виходу Великобританії з ЄС без угоди. Джон Берков називав ініціативу Джонсона "конституційним блюзнірством". 4 вересня британський парламент проголосував за перенесення Brexit у разі відсутності угоди з Брюсселем.

Зранку 24 вересня Верховний суд Великобританії постановив, що прем'єр-міністр вчинив незаконно, коли запропонував королеві Великобританії тимчасово призупинити роботу парламенту.

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    Автор: Дмитро Каневський, Микита Баталов, Азад Сафаров


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