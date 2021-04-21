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Бремен - місто на південному заході Німеччини й одна із 16 федеральних земель.
Бремен разом з містом Бремергафен, розташованим в 50 кілометрах на північ, утворює окрему федеральну землю. Населення Бремена сягає приблизно 557 тисяч осіб.
7 березня відбувся запуск європейського супутника для дослідження ґрунтів та рослин на Землі. Ринок космічних супутників у світі радикально змінюється. Їх тепер замовляють і виробляють не лише держави, а й приватні фірми. У першу чергу, для захисту своїх даних.