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Бремен

Бремен - місто на південному заході Німеччини й одна із 16 федеральних земель.

Бремен разом з містом Бремергафен, розташованим в 50 кілометрах на північ, утворює окрему федеральну землю. Населення Бремена сягає приблизно 557 тисяч осіб.

Працює на водні. Найсучасніший у світі сміттєвоз

Працює на водні. Найсучасніший у світі сміттєвоз 21.04.2021

На вулицях німецького міста Бремен можна побачити незвичний сміттєвоз. Авто під назвою Bluepower працює на водні.
Маски у магазинах і транспорті стануть обов'язковими в усій Німеччині

Маски у магазинах і транспорті стануть обов'язковими в усій Німеччині 22.04.2020

Останньою до запровадження обов'язкового носіння захисних масок вдалася федеральна земля Бремен. Носити маски потрібно буде насамперед у громадському транспорті та під час покупок.
Найбільші народні свята і гуляння в Німеччині

Найбільші народні свята і гуляння в Німеччині 19.07.2019

Народні гуляння та ярмарки в німецьких містах збирають мільйони туристів. Про найбільші та найяскравіші з них - у фотогалереї DW.

Андреа Налес на чолі Соціал-демократичної партії Німеччини: крах сподівань

Андреа Налес на чолі Соціал-демократичної партії Німеччини: крах сподівань 03.06.2019

У неї були великі плани з реформування німецьких соціал-демократів. Але рейтинги партії продовжують падати. Тож результати виборів змусили її піти у відставку. Що вдалося зробити першій жінці на чолі СДПН?
На виборах до парламенту Бремена вперше за десятиліття перемагає ХДС

На виборах до парламенту Бремена вперше за десятиліття перемагає ХДС 26.05.2019

За даними екзит-полів, СДПН зазнала історичної поразки на виборах до земельного парламенту Бремена після понад 70 років перебування при владі. Лідирують християнські демократи.
Скандал із наданням притулку у Бремені: порушення виявили лише у 165 випадках

Скандал із наданням притулку у Бремені: порушення виявили лише у 165 випадках 26.08.2018

Перевірка німецьким міграційним відомством бременського відділення показала, що процедуру при наданні притулку було порушено в 165-ти випадках, - в рази менше, ніж очікувалося та повідомлялося в ЗМІ.

Найчарівніші ганзейські міста Німеччини

Найчарівніші ганзейські міста Німеччини 25.06.2018

Ганзейське місто Росток святкує 800-ту річницю. Достатня причина, аби представити у фотогалереї найгарніші ганзейські міста Німеччини.
Корупційний скандал через біженців: у Бремені заборонили видачу дозволів на притулок

Корупційний скандал через біженців: у Бремені заборонили видачу дозволів на притулок 23.05.2018

МВС Німеччини виявило, що в Бремені видавали незаконні дозволи на притулок мігрантам. Тепер влада перевірятиме кожний десятий дозвіл на притулок, виданий в регіонах.
Як ім'я пророка Мухаммеда стало найпопулярнішим у німецькому Бремені

Як ім'я пророка Мухаммеда стало найпопулярнішим у німецькому Бремені 08.05.2018

За статистикою Товариства німецької мови, у 2017 році найпопулярнішим серед новонароджених в Бремені стало ім'я Мухаммед. Бременські РАГСи це заперечують. DW розбиралась.
Від Нібелунгів і до Червоної Шапочки: де жили герої німецьких казок та легенд

Від Нібелунгів і до Червоної Шапочки: де жили герої німецьких казок та легенд 05.03.2018

Німеччина багата на місця, оспівані в казках та легендах. Від драконів та русалок і до Червоної Шапочки - DW пропонує добірку місць у Німеччині, де мешкали фольклорні та літературні персонажі.

Новий тренд: космічні супутники стають приватними (07.03.2017) 07.03.2017

7 березня відбувся запуск європейського супутника для дослідження ґрунтів та рослин на Землі. Ринок космічних супутників у світі радикально змінюється. Їх тепер замовляють і виробляють не лише держави, а й приватні фірми. У першу чергу, для захисту своїх даних.

Вердер звільнив українця Віктора Скрипника з посади тренера

"Вердер" звільнив українця Віктора Скрипника з посади тренера 18.09.2016

Німецький футбольний клуб "Вердер" вирішив звільнити українця Віктора Скрипника та його помічників через низку поразок команди. Останньою краплею став розгром у гостях від Боруссії Менхенгладбах з рахунком 1:4.
Außenansicht der Kunsthalle Bremen

Колекціонери творів мистецтва та походження їхніх картин 03.11.2014

Батько сумнозвісного Корнеліуса Ґурлітта Гільдебранд був лише одним з колекціонерів, які купували вкрадені нацистами твори мирстецтва, що належали євреям. Художній музей Бремена провів на цю тему своє дослідження.

Містами Європи: Бремен 14.09.2013

Про це місто кожна дитина знає завдяки старій казці братів Ґрімм. Однак не лише Бременські музики ваблять тисячі туристів до портового міста на північному заході Німеччини.
Про те, як читається в українських потягах

Про те, як читається в українських потягах 12.09.2013

Київ-Чернівці-Львів-Берлін-Бремен – такий вересневий маршрут нового українсько-німецького літературного проекту. Розмова з поетесою, перекладачкою і директором MERIDIAN CZERNOWITZ Іриною Вікирчак.
П'ять втрачених років у Гуантанамо - історія в'язня з Німеччини

П'ять втрачених років у Гуантанамо - історія в'язня з Німеччини 30.07.2013

Мурат Курназ упродовж п'яти років просидів у американському таборі Гуантанамо. Без провини. Тепер він розпочав нове життя у ФРН і бореться за закриття табору.
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