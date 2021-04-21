Новий тренд: космічні супутники стають приватними (07.03.2017)

7 березня відбувся запуск європейського супутника для дослідження ґрунтів та рослин на Землі. Ринок космічних супутників у світі радикально змінюється. Їх тепер замовляють і виробляють не лише держави, а й приватні фірми. У першу чергу, для захисту своїх даних.