Бразилія обирає президента, парламент і губернаторів

Бразильці в неділю, 7 жовтня, обирають нового президента, 513 депутатів парламенту і 53 членів сенату, а також губернаторів 26 штатів країни. Колишній військовий Жаір Болсонару, відомий своїми крайніми правими поглядами, згідно з останніми соціологічними опитуваннями, є фаворитом у першому турі президентських виборів і може розраховувати на близько 35 відсотків голосів виборців. Болсонару іноді називають бразильським "Дональдом Трампом", пише інформагенція dpa.

Жаір Болсонару

Представник від Робітничої партії Фернандо Хаддад має понад 20 відсотків підтримки, аналітики припускають, що він переможе Болсонару в другому турі. Хаддад став кандидатом у президенти від Робітничої партії після того, як її лідера, ув'язненого через корупцію екс-президента Луїса Інасіу Лулу да Сілву відмовилися зареєструвати кандидутом у президенти на цих виборах. Окрім Болсонару та Хаддада шанси потрапити у другий тур мають ще троє з 13 кандидатів.

Вибори проходять на тлі найгіршої рецесії в історії країни, яка призвела до скорочення економіки на сім відсотків у 2015-2016 роках, а також міжнародного скандалу з нафтовим гігантом Petrobras, який мав корупційні зв'язки з третиною міністрів Бразилії у період між 2014 і 2017 роками.

Фернандо Хаддад

Лула да Сілва обіймав посаду президента Бразилії з 2003-го до 2010 року. У 2017 році суд у Бразилії засудив колишнього президента до 12 років в'язниці, визнавши його винним у корупції та відмиванні грошей. Лула да Сілва, який відбуває покарання з квітня 2018 року, заперечує усі обвинувачення та вважає себе політичним в'язнем.

На виборах голосують близько 147 мільйонів осіб. У разі, якщо переможця президентських виборів не визначать у першому турі, другий тур відбудеться 28 жовтня.