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Боти у соцмережах

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Боти у соцмережах".

Бот - це комп'ютерна програма-робот. Ця програма імітує партнерів у спілкуванні та в мережевих іграх. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Медіаманіпуляції в Україні: як боротися із внутрішніми загрозами

Медіаманіпуляції в Україні: як боротися із внутрішніми загрозами 01.06.2021

Навала дезінформації, фейки, тролі та боти у соцмережах стали звичними реаліями українського медіапростору. Маніпулятивними технологіями не гребують і рейтингові політичні сили. Як з цим бути?
Організоване маніпулювання у Facebook: Україна стала одним з епіцентрів

Організоване маніпулювання у Facebook: Україна стала одним з епіцентрів 28.05.2021

Україна опинилася серед лідерів у світі за кількістю операцій інформаційного впливу у соцмережі Facebook. Це витікає зі звіту, оприлюдненого цією платформою.

Хочете вгамувати ненависть у соцмережах? Поговоріть з правими політиками

Хочете вгамувати ненависть у соцмережах? Поговоріть з правими політиками 29.05.2018

Популісти задають тон у європейських соціальних мережах. Втім, сповнені ненависті пости у Facebook та Twitter не такі вже й поширені, як ви думаєте. Ми проаналізували 40 тисяч коментарів, і ось результат.
Російські боти намагалися вплинути на вибори в Великобританії - дослідження

Російські боти намагалися вплинути на вибори в Великобританії - дослідження 29.04.2018

Щонайменше 6,5 тисячі ботів, пов'язаних з Росією, підтримували в Twitter британську Лейбористську партію і різко критикували консерваторів, йдеться в розслідуванні видання The Sunday Times.
Чи відмовились українці від заборонених російських сайтів (відео)

Чи відмовились українці від заборонених російських сайтів (відео) 25.04.2018

У травні 2017 року президент України наказав заблокувати низку російських сайтів на території України. Обґрунтування: Кремль використовує їх для ведення гібридної війни. Чи подіяла ця заборона?

Рік "інтернет-санкцій": Чи відмовилися українці від російських соцмереж? (25.04.2018) 25.04.2018

У травні минулого року президент України указом заборонив доступ до низки російських сайтів на території України. Обґрунтування: Кремль використовує соцмережі, пошукові і поштові сервери для ведення гібридної війни. Чи подіяла ця заборона?

Як боти виводять у топи (відео)

Як боти виводять у топи (відео) 10.04.2018

Трендами можна маніпулювати. Статті або аккаунти можуть стати популярними не самі по собі, а завдяки втручанню армії ботів.

Як розкручують тренди у соцмережах (10.04.2018) 10.04.2018

Тисячі лайків і репостів ще не означають, що тема опинилася в топі без накрутки. За допомогою мереж ботів можна вивести в топ будь-який пост або чийсь акаунт.

Як працюють алгоритми соцмереж (03.04.2018) 03.04.2018

Лайки, репости, шери - алгоритм соцмереж аналізує твою мережеву активність і таким чином формує стрічку новин. Чи можна обманути алгоритм і поставити свій профіль в мережі під власний контроль?
Як розпізнати фейки - поради DW (відео)

Як розпізнати фейки - поради DW (відео) 27.03.2018

Фейки у соцмережах лайкають чи репостять навіть власні друзі. Як відрізнити правдиві повідомлення від дезінформації? Подивіться самі й поділіться з друзями - це важливо знати всім!

Як розпізнати фейки - лайфхаки DW (27.03.2018) 27.03.2018

Наштовхнутися на фейки в соцмережах - просто, іноді їх лайкають чи репостять навіть власні друзі. А от відрізнити такі новини від правдивих повідомлень значно складніше. Як не вестись на дезінформацію - в інструкції DW. Подивіться самі й поділіться з друзями - це важливо знати всім!
Як розпізнати бота в соцмережах (відео)

Як розпізнати бота в соцмережах (відео) 20.03.2018

Боти не сплять! Вони видають себе за справжніх користувачів соцмереж, розкручують фейки, залишають проплачені коментарі. А багато хто сприймає це за чисту монету!

Як вирахувати бота - лайфхаки DW (20.03.2018) 20.03.2018

Боти не сплять! Вони прикидаються справжніми користувачами, розкручують в соцмережах фейки, залишають заздалегідь підготовані коментарі. А багато хто у це вірить! То як же розпізнати бота?
Тролі у соцмережах: інструкція з протидії (відео)

Тролі у соцмережах: інструкція з протидії (відео) 27.02.2018

У новому проекті DW - про те, як виживати в соцмережах. Перша серія циклу присвячена проплаченим тролям.

Як боротися з тролями - лайфхаки DW (27.02.2018) 27.02.2018

Проплачені тролі здатні убити будь-яку онлайн-дискусію образливими коментарями. Як на них реагувати? Дізнайся з проектом DW "Як вижити в соцмережах".
Twitter посилює боротьбу з ботами: заблоковані тисячі акаунтів

Twitter посилює боротьбу з ботами: заблоковані тисячі акаунтів 22.02.2018

Компанія Twitter заявляє про посилення боротьби із ботами, які агресивно поширюють спам. Уже заблоковані тисячі підозрілих акаунтів.
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