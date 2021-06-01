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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Боти у соцмережах".
Бот - це комп'ютерна програма-робот. Ця програма імітує партнерів у спілкуванні та в мережевих іграх. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У травні минулого року президент України указом заборонив доступ до низки російських сайтів на території України. Обґрунтування: Кремль використовує соцмережі, пошукові і поштові сервери для ведення гібридної війни. Чи подіяла ця заборона?
Наштовхнутися на фейки в соцмережах - просто, іноді їх лайкають чи репостять навіть власні друзі. А от відрізнити такі новини від правдивих повідомлень значно складніше. Як не вестись на дезінформацію - в інструкції DW. Подивіться самі й поділіться з друзями - це важливо знати всім!