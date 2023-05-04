Як секс-роботи та ШІ-порно змінюють наше життя

Штучний інтелект і секс - це може здатися дивним поєднанням, але саме в цій сфері зараз працюють багато розробників: створюють секс-роботів, віртуальних партнерів і порно, згенероване штучним інтелектом. Чи може штучний інтелект змінити наше уявлення про близькість?

Секс-ляльки суперечливі. Вони виробляються майже виключно для чоловіківі часто мають перебільшені форми тіла. Деякі навіть розроблені спеціально як фантастичні фігури.

Сьогодні секс-ляльки можуть навіть розмовляти - за допомогою таких систем штучного інтелекту, як ChatGPT, які постійно вдосконалюються. Але як це працює, коли справа доходить до сексу?

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