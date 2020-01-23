Борис Джонсон підписав угоду про Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у п'ятницю, 24 січня, поставив свій підпис під угодою про вихід його країни з Євросоюзу.

"Поважаючи демократичний мандат британського народу, сьогодні я підписав угоду, аби Великобританія вийшла з ЄС 31 січня. Цей підпис віщує нову главу в історії нашої країни", - написав він у соцмережі Twitter.

Раніше цього дня угоду підписали президент Європейської Ради Шарль Мішель та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Голосування за ратифікацію угоди у сесійному залі Європарламенту заплановане на 29 січня. Напередодні профільний комітет Європарламенту підтримав ратифікацію угоди.

Нагадаємо, 23 січня британська королева Єлизавета ІІ схвалила закон щодо ратифікації угоди про вихід Великобританії з ЄС, який днем раніше ухвалила Палата лордів.

Завершення Brexit до 31 січня було передвиборною обіцянкою чинного прем'єра країни Бориса Джонсона. На дострокових парламентських виборах, що відбулися в грудні минулого року, його Консервативна партія впевнено перемогла, отримавши абсолютну більшість.

Утім, угода про Brexit врегульовує лише термінові питання виходу Великобританії з ЄС, тому на Лондон і Брюссель очікують подальші переговори щодо майбутніх торговельних відносин. Їх мають завершити до кінця перехідного періоду - 31 грудня 2020 року.