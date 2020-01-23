 Борис Джонсон підписав угоду про Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.01.2020

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Новини

Борис Джонсон підписав угоду про Brexit

Борис Джонсон підписав угоду про вихід Великобританії з Європейського Союзу. На думку британського прем'єра, його підпис під цією угодою "віщує нову главу в історії" Великобританії.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписав угоду про Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписав угоду про Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у п'ятницю, 24 січня, поставив свій підпис під угодою про вихід його країни з Євросоюзу.

"Поважаючи демократичний мандат британського народу, сьогодні я підписав угоду, аби Великобританія вийшла з ЄС 31 січня. Цей підпис віщує нову главу в історії нашої країни", - написав він у соцмережі Twitter.

Раніше цього дня угоду підписали президент Європейської Ради Шарль Мішель та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Голосування за ратифікацію угоди у сесійному залі Європарламенту заплановане на 29 січня. Напередодні профільний комітет Європарламенту підтримав ратифікацію угоди.

Нагадаємо, 23 січня британська королева Єлизавета ІІ схвалила закон щодо ратифікації угоди про вихід Великобританії з ЄС, який днем раніше ухвалила Палата лордів.

Завершення Brexit до 31 січня було передвиборною обіцянкою чинного прем'єра країни Бориса Джонсона. На дострокових парламентських виборах, що відбулися в грудні минулого року, його Консервативна партія впевнено перемогла, отримавши абсолютну більшість.

Утім, угода про Brexit врегульовує лише термінові питання виходу Великобританії з ЄС, тому на Лондон і Брюссель очікують подальші переговори щодо майбутніх торговельних відносин. Їх мають завершити до кінця перехідного періоду - 31 грудня 2020 року. 

  • Усупереч власним очікуванням

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Усупереч власним очікуванням

    "Мої шанси стати прем'єр-міністром настільки ж високі, як і шанси знайти Елвіса (Преслі) на Марсі, або ж шанси того, що після реінкарнації я стану оливкою", - казав колись 55-річний Джонсон. 23 липня 2019 року він став головою Консервативної партії, перемігши свого опонента, голову МЗС Джеремі Ханта, і стане новим прем’єром Сполученого Королівства на зміну Терезі Мей.

  • Екстравагантний керівник уряду

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Екстравагантний керівник уряду

    Колишній мер Лондона і один із головних прихильників Brexit Борис Джонсон "без 5 хвилин" - голова уряду Великобританії. Джонсону доведеться вести переговори з лідерами країн з усього світу. Вибудувати відносини з деякими із них буде непросто через різкі і неоднозначні висловлювання, які в минулому зробив Джонсон. Кого він встиг образити?

  • ЄС - це Гітлер

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Порівняння ЄС з Гітлером

    Перед референдумом щодо Brexit Борис Джонсон не раз критикував ЄС і його лідерів. Зокрема в інтерв'ю The Sunday Telegraph він порівняв ЄС із Адольфом Гітлером: "ЄС намагається створити наддержаву. Наполеон, Гітлер та інші хотіли зробити щось подібне, але погано закінчили". З цією "наддержавою" Джонсону зараз доведеться найчастіше мати справу через Brexit, який лишає йому у спадок Тереза Мей.

  • Напівкенійській президент і садистка-санітарка

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    "Напівкенійській" президент і "садистка-санітарка"

    Не всі знають, що Джонсон народився у Нью-Йорку. З лідерами США у нього відносини амбівалентні. Барака Обаму він назвав "напівкенійськім президентом", Гілларі Клінтон "схожа на садистку-санітарку в психіатричній лікарні". Трампа він би запросив до Лондона, але не хоче ризикувати самими лондонцями. Між тим, Трамп вже привітав Джонсона у Twitter. Він буде "чудовим прем’єром", написав Трамп.

  • Тиран, який допомагає знищити ІД

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Тиран, який допомагає знищити ІД

    Дісталося від екс-мера Лондона і Володимирові Путіну. "Путін - досить жорсткий тиран і маніпулятор, причетний до окупації окремих районів України і знищення літака рейсу MH17 Malaysia Airlines у Донецькій області". Крім того, Джонсон порівняв Путіна...

  • Ельф із Гаррі Поттера

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Ельф із "Гаррі Поттера"

    ...із домашнім Ельфом Доббі з серії фільмів про Гаррі Поттера.

  • Нова Британія

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Країна канібалів

    У 2006 році Борис Джонсон примудрився образити цілу країну. Він написав у своїй колонці в газеті, що Консервативна партія Великобританії призвичаїлася до "канібалістичних оргій і вбивств вождів у стилі Папуа Нової Гвінеї". На фото - вулкан Улавун на острові Нова Британія, що належить до Папуа Нової Гвінеї.

  • Ліверпуль і статус жертви

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Ліверпуль і "статус жертви"

    Ображені на Джонсона і жителі англійського портового Ліверпуля. В одній зі своїх статей він заявив, що ліверпульці "насолоджуються статусом жертви" через страту в Іраку жителя цього міста Кена Біглі у 2004 році. Партія консерваторів відправила Бориса Джонсона вибачатися перед усім містом.

  • Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...

    ...відмовився вибачатися після того, як його звинуватили в ісламофобії. Скандал розгорівся у серпні 2018 року, коли Джонсон у газетній колонці The Telegraph написав: "абсолютно безглуздо, що людям доводиться виходити на вулицю в одязі, який найбільше нагадує поштові скриньки". Разом з тим, він виступив проти тотальної заборони бурки у Данії. Але скандал це не зупинило. На фото - протест мусульман.

  • А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Чи змінить Джонсон імідж заради прем'єрства?

    А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін. От тільки зачіску йому варто було б підправити, вважає митець.

    Автор: Дмитро Каневський, Микита Баталов, Азад Сафаров


DW.COM

Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

Колишній мер Лондона, колишній очільник британського МЗС Борис Джонсон став новим головою консерваторів. Його робота на посаді прем'єра може ускладнитися через зроблені ним раніше різкі заяви на адресу політиків і країн. (23.07.2019)  

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