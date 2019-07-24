Борис Джонсон обіцяє досягти кращої угоди з ЄС про Brexit

Новий британський прем'єр-міністр Борис Джонсон пообіцяв, що Великобританія до 31 жовтня вийде зі складу Євросоюзу, навіть без угоди з Брюсселем, якщо той відмовиться від перемовин. Про це Джонсон заявив у середу, 24 липня, під час своєї першої промови на новій посаді перед будівлею офісу британського прем'єра, повідомляє агенція Reuters.

"Ми збираємося втілити неодноразові обіцянки парламенту народу і вийти з ЄС 31 жовтня, без жодних "якщо" чи "але", - наголосив Джонсон. При цьому він переконаний у можливості укласти угоду з ЄС, яка не передбачатиме перевірок на кордоні Республікою Ірландія, що є членом ЄС, та Північною Ірландією, що входить до складу Сполученого Королівства.

"Ми укладемо нову угоду, кращу угоду, яка дозволить максимізувати можливості Brexit, дозволяючи нам розвивати нову і багатообіцяючу співпрацю з рештою Європи", - запевнив новий британський прем'єр. У той же час він зазначив, що має бути підготовлений варіант жорсткого Brexit без укладання угоди на випадок, якщо ЄС відмовиться від переговорів.

Нагадаємо, раніше цього дня британська королева Єлизавета ІІ офіційно призначила Бориса Джонсона, який є затятим прихильником виходу Великобританії з Євросоюзу, новим прем'єром країни. Перед цим Тереза Мей склала з себе повноваження очільниці уряду. Разом з нею у відставку подали також кілька інших міністрів її уряду.