Борис Джонсон висунув ЄС ультиматум щодо Brexit: нова угода або без угоди

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зробив Європейському Союзу (ЄС) "останню пропозицію" щодо виходу Сполученого Королівства зі складу спільноти - так званого Brexit.

Виступаючи із заключною промовою на з'їзді Консервативної партії в Манчестері у середу, 2 жовтня, керівник британського уряду наголосив, що Євросоюзу доведеться обирати між його останньою пропозицією щодо укладення нової угоди про Brexit до 31 жовтня, або рахуватися з тим, що Великобританія вийде зі складу спільноти 31 жовтня взагалі без жодної угоди.

"З нашими європейськими друзями ми спільно працюватимемо над угодою, але щоб не сталося, нам потрібно вийти (зі складу ЄС. - Ред.) наприкінці жовтня", - сказав Джонсон, цитує інформагенція dpa. На думку британського прем'єра, за три з половиною роки після проведення референдуму щодо Brexit британці почуваються так, "ніби їх мають за дурнів". Джонсон висловив сподівання, що Брюссель погодиться з запропонованим британським урядом компромісним варіантом.

Свої пропозиції для Брюсселя Джонсон вважає "конструктивними та розумними". Він також переконаний, що його варіант містить "компроміс для обох сторін". "Так, це - компроміс з боку Сполученого Королівства, тож я дуже сподіваюся, що наші друзі (в ЄС. - в Ред.) збагнуть це та, своєю чергою, підуть на поступки", - наголосив Джонсон, цитує агенція Reuters.

Джонсон зокрема пояснив, що його пропозиції Брюсселю не передбачають жодного контролю на кордоні між членом ЄС Ірландією та Північною Ірландією, що є частиною Великобританії.

Очікується, що до кінця дня Лондон передасть Брюсселю свої пропозиції щодо нової угоди про Brexit. В другій половині дня має відбутися телефонна розмова між Джонсоном та головою Європейської Комісії Жаном-Клодом Юнкером.

Раніше Брюссель категорично відмовлявся переглядати вироблену угоду щодо Brexit, яку не схвалив британський парламент.