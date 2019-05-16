Борис Джонсон викликаний до суду через Brexit

Головний претендент на посаду прем'єр-міністра Великобританії Борис Джонсон постане перед судом за звинуваченням у брехні з приводу виходу країни з Європейського Союзу. Колишній глава британського МЗС Джонсон повинен з'явитися на попередні слухання у зв'язку з підозрами в тому, що він вводив громадськість в оману в ході кампанії, що передувала референдуму про Brexit, а також після завершення голосування. Відповідне рішення у середу, 28 травня, ухвалив суд у Лондоні.

"Протягом обох періодів часу підзахисний систематично брехав і вводив британську громадськість в оману, відкрито стверджуючи, підтверджуючи або даючи зрозуміти, що вартість членства в Євросоюзі становить 350 мільйонів фунтів стерлінгів (400 мільйонів євро - Ред.) на тиждень", - йдеться в постанові судді Маргот Коулман.

У рішенні суду підкреслюється, що звинувачення на адресу Джонсона не перевірені, однак є всі підстави для вручення йому повістки в суд. Заяву для виклика Джонсона подав бізнесмен Маркус Болл, передає агенція AFP.

Джонсон зобов'язаний з'явитися до суду на попередні слухання, і його справа буде направлена на розгляд в королівський суд, - пояснила Коулман. Він має відповісти на три пункти обвинувачення у зв'язку з підозрою в несумлінному виконанні обов'язків на державній посаді. Минулого тижня адвокат Джонсона Адріан Дарбішир заявив, що його клієнт повністю заперечує, що він діяв неналежним чином або нечесно. Максимальне покарання за злочин на державній посаді - довічне ув'язнення.

Борис Джонсон - один з основних кандидатів Консервативної партії на посаду прем'єр-міністра Великобританії у зв'язку з майбутньою відставкою нинішньої глави уряду Терези Мей. Наразі є вже 11 претендентів на цю посаду.