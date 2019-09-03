Бориса Джонсона підозрюють у зловживанні владою

Адміністрація Лондона в суботу, 28 вересня, передала в правоохоронні органи інформацію про можливе зловживання владою з боку прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. Йдеться про час, коли той був мером британської столиці.

Владу цікавлять контакти Джонсона з американською підприємницею Дженніфер Аркурі. Раніше видання The Sunday Times повідомило, що фірми, пов'язані з нею, імовірно, отримали субсидії в розмірі понад 125 тисяч фунтів стерлінгів (140 тисяч євро) з бюджету Лондона. За даними видання, Аркурі входила до складу кількох британських делегацій щодо торгівлі. Мер Джонсон неодноразово відвідував лондонську квартиру підприємниці, яка називала його "одним зі своїх найкращих друзів", стверджують журналісти.

Лондонська влада хоче з'ясувати цю ситуацію, оскільки внаслідок дружби Джонсон, як підозрюють, "дозволив пані Аркурі брати участь у торговельних місіях та отримувати спонсорські кошти за обставин, коли вона та її компанії не могли очікувати отримання такої користі", повідомила агенція AP.

До вивчення ситуації залучено незалежне бюро з нагляду за діяльністю поліції, оскільки Джонсон, перебуваючи на посаді мера, також був очільником відомства з контролю за діяльністю служби столичної поліції. Тепер бюро має з'ясувати, чи є підстави для повномасштабного розслідування.

Речник Бориса Джонсона наголосив, що його дії як мера Лондона були правильними, передає агенція Reuters. Американська підприємниця не відповіла на запити ЗМІ.