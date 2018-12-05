 Болтон: Ми думаємо над варіантами, як зупинити ″Північний потік-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2018

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Новини

Болтон: Ми думаємо над варіантами, як зупинити "Північний потік-2"

Сполучені Штати виступають проти будівництва російського газогону "Північний потік-2" та думають над можливими варіантами протидії, заявив радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон.

Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон

Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон

Влада США негативно ставиться до будівництва газопроводу "Північний потік-2" і розглядає різні можливості для протидії реалізації цього проекту, заявив радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон.

"Відносно росіян вже і так діє безліч санкцій. Їх може стати ще більше. Президент, наприклад, неодноразово заявляв, що Німеччині слід відмовитися від газопроводу "Північний потік-2". Ми розмірковуємо над кількома варіантами, щоб створити перешкоди на шляху реалізації проекту "Північний потік-2", - сказав він в ефірі телеканалу C-SPAN у вівторок, 4 грудня. Раніше в Держдепі США заявили, що Євросоюз має відмовитися від проекту "Північний потік-2" у зв'язку з інцидентом у Керченській протоці.

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Після зіткнення військових кораблів Росії та України поблизу Керченського мосту в Німеччині поновились заклики зупинити суперечливий проект "Газпрому" "Північний потік-2". DW поговорила з експертами. (29.11.2018)

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, сполучивши постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Його протяжність становитиме понад 1200 кілометрів, пропускна спроможність - 55 мільярдів кубометрів газу на рік. Проект реалізує російський "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Очікується, що новий трубопровід може бути введений в експлуатацію до кінця 2019 року.

Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2", оскільки непокоїться через можливу втрату статусу транзитера газу. Активно критикують проект також Польща і країни Балтії, котрі застерігають ЄС від залежності від російського газу. Німеччина, у свою чергу, неодноразово запевняла, що проект має суто економічний характер.

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