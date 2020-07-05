 Болсонару мав симптоми COVID-19, чекає на результати тесту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2020

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Новини

Болсонару мав симптоми COVID-19, чекає на результати тесту

Президент Бразилії Жаір Болсонару мав симптоми COVID-19, зараз він чекає на результати тесту на коронавірус.

Президент Бразилії Жаір Болсонару

Президент Бразилії Жаір Болсонару

Президент Бразилії Жаір Болсонару пройшов тест на коронавірус, оскільки останнім часом мав симптоми COVID-19, зокрема високу температуру (38 градусів). Про це глава держави розповів у понеділок, 6 липня, в ефірі бразильської версії CNN. Результати тесту очікуються 7 липня.

Нагадаємо, що раніше Болсонару намагався применшити небезпеку пандемії коронавірусу, а викликану цим збудником хворобу COVID-19 називав "маленьким грипом". Зараз президент Бразилії перебуває в своїй резиденції, а його стан здоров'я "добрий", передає пресслужба глави держави. Втім, за повідомленнями бразильських ЗМІ, на цей тиждень Болсонару скасував усі заплановані зустрічі та події. 

В останні місяці Болсонару вже тричі проходив тест на коронавірус. У травні верховний суд Бразилії зобов'язав президента оприлюднути результати тесту - він виявився негативним. За словами Болсонару, для захисту від коронавірусу від профілактично вживає протималярійний засіб гідроксихлорохін.

Нагадаємо, що Бразилія посідає друге місце в світі після США за поширенням коронавірусу. У країні виявлено 1,6 мільйонів випадків зараження, 65,5 тисячі хворих померли.

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