Болсонару мав симптоми COVID-19, чекає на результати тесту

Президент Бразилії Жаір Болсонару пройшов тест на коронавірус, оскільки останнім часом мав симптоми COVID-19, зокрема високу температуру (38 градусів). Про це глава держави розповів у понеділок, 6 липня, в ефірі бразильської версії CNN. Результати тесту очікуються 7 липня.

Нагадаємо, що раніше Болсонару намагався применшити небезпеку пандемії коронавірусу, а викликану цим збудником хворобу COVID-19 називав "маленьким грипом". Зараз президент Бразилії перебуває в своїй резиденції, а його стан здоров'я "добрий", передає пресслужба глави держави. Втім, за повідомленнями бразильських ЗМІ, на цей тиждень Болсонару скасував усі заплановані зустрічі та події.

В останні місяці Болсонару вже тричі проходив тест на коронавірус. У травні верховний суд Бразилії зобов'язав президента оприлюднути результати тесту - він виявився негативним. За словами Болсонару, для захисту від коронавірусу від профілактично вживає протималярійний засіб гідроксихлорохін.

Нагадаємо, що Бразилія посідає друге місце в світі після США за поширенням коронавірусу. У країні виявлено 1,6 мільйонів випадків зараження, 65,5 тисячі хворих померли.