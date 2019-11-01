Болгарія протестує через слова Макрона про мігрантів

Болгарський уряд викликає французьку посолку у Софії через заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо мігрантів. Як заявила у суботу, 2 листопада, міністерка закордонних справ Болгарії Єкатерина Захарієва, у понеділок посолка має пояснити, що саме мав на увазі Макрон, коли говорив про "таємні мережі болгар та українців". Крім того, посла Болгарії у Франції попросили спрямувати ноту протесту до міністерства закордонних справ у Парижі.

Слова Макрона також викликали незадоволення віцепрем'єр-міністра Болгарії Красіміра Каракачанова. "Ніхто не має права ображати болгарський та український народ", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялося, минулого тижня Еммануель Макрон дав інтерв'ю правому журналу Valeurs Actuelles, в якому сказав, що усіма силами хоче боротися проти паралельних суспільств і нелегальної імміграції у Франції. "Я віддаю перевагу легальним іммігрантам з Гвінеї чи Кот-д'Івуару (...) замість нелегальних українських чи болгарських мереж", - сказав президент Франції.

Напередодні міністерство закордонних справ України викликало посла Франції, аби той пояснив слова Макрона. У відповідь посол зазначив, що до громадян України, які подорожують Францією, у французької сторони немає претензій. При цьому, за його словами, слова Макрона, які стосувалися проблематики міграції та законного працевлаштування, були висмикнуті з контексту.