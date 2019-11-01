 Болгарія протестує через слова Макрона про мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.11.2019

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Новини

Болгарія протестує через слова Макрона про мігрантів

Заяви французького президента Еммануеля Макрона щодо "таємних мереж болгар та українців" викликали незадоволення болгарського уряду. МЗС країни викликало посла Франції для пояснень.

Слова Еммануеля Макрона обурили і болгар, і українців

Слова Еммануеля Макрона обурили і болгар, і українців

Болгарський уряд викликає французьку посолку у Софії через заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо мігрантів. Як заявила у суботу, 2 листопада, міністерка закордонних справ Болгарії Єкатерина Захарієва, у понеділок посолка має пояснити, що саме мав на увазі Макрон, коли говорив про "таємні мережі болгар та українців". Крім того, посла Болгарії у Франції попросили спрямувати ноту протесту до міністерства закордонних справ у Парижі.

Слова Макрона також викликали незадоволення віцепрем'єр-міністра Болгарії Красіміра Каракачанова. "Ніхто не має права ображати болгарський та український народ", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

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Українське МЗС викликало посла Франції для пояснення слів президента Еммануеля Макрона щодо українських нелегальних мігрантів, сказаних в одному з інтерв'ю. Посол вважає, що слова були вирвані з контексту. (01.11.2019)

МЗС Болгарії попросило Росію відкликати дипломата з посольства РФ у Софії через звинувачення його у шпигунстві. За даними Софії, росіянин вже виїхав з Болгарії. (28.10.2019)

Як повідомлялося, минулого тижня Еммануель Макрон дав інтерв'ю правому журналу Valeurs Actuelles, в якому сказав, що усіма силами хоче боротися проти паралельних суспільств і нелегальної імміграції у Франції. "Я віддаю перевагу легальним іммігрантам з Гвінеї чи Кот-д'Івуару (...) замість нелегальних українських чи болгарських мереж", - сказав президент Франції.

Напередодні міністерство закордонних справ України викликало посла Франції, аби той пояснив слова Макрона. У відповідь посол зазначив, що до громадян України, які подорожують Францією, у французької сторони немає претензій. При цьому, за його словами, слова Макрона, які стосувалися проблематики міграції та законного працевлаштування, були висмикнуті з контексту.

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