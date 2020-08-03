 Болгарія повстала проти корупції, мафії та олігархів у владі - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.08.2020

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Політика й суспільство

Болгарія повстала проти корупції, мафії та олігархів у владі - "Європа у фокусі" (відео)

Чи є шанси врятувати Венецію від затоплення. Чому корумповану владу Болгарії звинувачують у привласненні грошей ЄС. Як у Польщі через пандемію COVID-19 можуть загинути… коні.

Антиурядові протести в Болгарії (BGNES)

Антиурядові протести в Болгарії

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

06:11 Італія: чи є шанси врятувати Венецію від затоплення?

00:10 Болгарія: корумповану владу звинувачують у привласненні грошей ЄС.

11:50 Франція: як відбудовують вежу знаменитого абатства Сен-Дені після удару блискавки. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3gIxg

12:29 Польща: через пандемію COVID-19 можуть загинути… коні.

17:16 Росія: неформальна мода від екстравагантного пенсіонера з Кірова.

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Патріотизм і французький сир - що спільного? "Європа у фокусі" (відео)

Іспанія терпить поразку в боротьбі з пластиковим сміттям - через коронавірус? У Франції патріоти підтримують місцевих виробників сиру. Психологія "путінофіла": за що російський сталевар любить президента-автократа.  

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Як експлуатують мігрантів зі Східної Європи на підприємствах Німеччини. Найбільша парковка Європи для літаків в Іспанії. Пошуки жертв геноциду в Сребрениці 25 років по тому. Шовкопряди проти мафії - бізнес-ідея з Італії.  

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Чи є шанси врятувати Венецію від затоплення. Чому корумповану владу Болгарії звинувачують у привласненні грошей ЄС. Як у Польщі через пандемію COVID-19 можуть загинути… коні.

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