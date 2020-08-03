Болгарія повстала проти корупції, мафії та олігархів у владі - "Європа у фокусі" (відео)

Чи є шанси врятувати Венецію від затоплення. Чому корумповану владу Болгарії звинувачують у привласненні грошей ЄС. Як у Польщі через пандемію COVID-19 можуть загинути… коні.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
06:11 Італія: чи є шанси врятувати Венецію від затоплення?
00:10 Болгарія: корумповану владу звинувачують у привласненні грошей ЄС.
11:50 Франція: як відбудовують вежу знаменитого абатства Сен-Дені після удару блискавки. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3gIxg
12:29 Польща: через пандемію COVID-19 можуть загинути… коні.
17:16 Росія: неформальна мода від екстравагантного пенсіонера з Кірова.
Іспанія терпить поразку в боротьбі з пластиковим сміттям - через коронавірус? У Франції патріоти підтримують місцевих виробників сиру. Психологія "путінофіла": за що російський сталевар любить президента-автократа.
А також бої без правил у Росії: шоу не для слабонервних. Хто відповість за смерть тисяч іспанців від коронавірусу. Як акторка у Великобританії бореться проти расизму.
Як експлуатують мігрантів зі Східної Європи на підприємствах Німеччини. Найбільша парковка Європи для літаків в Іспанії. Пошуки жертв геноциду в Сребрениці 25 років по тому. Шовкопряди проти мафії - бізнес-ідея з Італії.
В Італії медпрацівників винагороджують за боротьбу з COVID-19. У Франції рятують від вимирання альбатросів. Через урбанізацію у Росії вимерло понад 20 тисяч сіл. Греція масово відправляє біженців до Туреччини.