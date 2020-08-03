Болгарія повстала проти корупції, мафії та олігархів у владі - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

06:11 Італія: чи є шанси врятувати Венецію від затоплення?

00:10 Болгарія: корумповану владу звинувачують у привласненні грошей ЄС.

11:50 Франція: як відбудовують вежу знаменитого абатства Сен-Дені після удару блискавки. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3gIxg

12:29 Польща: через пандемію COVID-19 можуть загинути… коні.

17:16 Росія: неформальна мода від екстравагантного пенсіонера з Кірова.