Боксер Василь Ломаченко став чемпіоном світу за версією WBC

Український боксер Василь Ломаченко в суботу, 31 серпня, здолав у Лондоні британця Люка Кемпбелла та здобув чемпіонський пояс за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у легкій вазі.

Бій тривав 12 раундів й завершився перемогою українця за рішенням суддів. Двоє з них засвідчили перевагу Ломеченка з результатом 119-108, а ще один рефері зафіксував рахунок 118-109 на користь українського спортсмена. Тепер боксер володіє трьома чемпіонськими поясами в легкій вазі - за версіями WBC, Всесвітньої боксерської ассоціації (WBA) та Всесвітньої боксерської організації (WBO).

Нагадаємо, що в квітні Ломаченко захистив свої титули чемпіона світу у легкій вазі (до 61,2 кілограма) за версіями боксерських організацій WBA та WBO, нокаутувавши британця Ентоні Кроллу в четвертому раунді.