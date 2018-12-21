 Боксер Василь Ломаченко став чемпіоном світу за версією WBC | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.09.2019

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Новини

Боксер Василь Ломаченко став чемпіоном світу за версією WBC

Український боксер Василь Ломаченко у поєдинку в Лондоні здолав британця Люка Кемпбелла та здобув чемпіонський пояс за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко (фото з архіву)

DW.COM

Український боксер Василь Ломаченко здолав у Нью-Йорку представника Пуерто-Рико Хосе Педрасу та об'єднав титули чемпіона світу за версією WBA і WBO в легкій вазі. (09.12.2018)

Василь Ломаченко переміг кубинця Гільємро Рігондо. Після шостого раунду Рігондо поскаржився на травму зап'ястка. (10.12.2017)

Український боксер Василь Ломаченко в суботу, 31 серпня, здолав у Лондоні британця Люка Кемпбелла та здобув чемпіонський пояс за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у легкій вазі.

Бій тривав 12 раундів й завершився перемогою українця за рішенням суддів. Двоє з них засвідчили перевагу Ломеченка з результатом 119-108, а ще один рефері зафіксував рахунок 118-109 на користь українського спортсмена. Тепер боксер володіє трьома чемпіонськими поясами в легкій вазі - за версіями WBC, Всесвітньої боксерської ассоціації (WBA) та Всесвітньої боксерської організації (WBO).

Нагадаємо, що в квітні Ломаченко захистив свої титули чемпіона світу у легкій вазі (до 61,2 кілограма) за версіями боксерських організацій WBA та WBO, нокаутувавши британця Ентоні Кроллу в четвертому раунді.

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