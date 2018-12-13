 Бойовики ІД втратили останнє контрольоване ними місто у Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.12.2018

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Новини

Бойовики ІД втратили останнє контрольоване ними місто у Сирії

"Демократичні сили Сирії" відбили у бойовиків "Ісламської держави" останнє утримуване ними місто у Сирії, повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Солдати Демократичних сил Сирії

Солдати "Демократичних сил Сирії"

Курдські загони "Демократичних сил Сирії" (SDF) відбили у бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІД) останнє утримуване ними місто у Сирії. Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що після запеклих боїв вранці у п'ятницю, 14 грудня, курдські загони захопили місто Хаджин на східному березі річки Євфрат, що неподалік від іракського кордону. Місто було відбите у ісламістів за підтримки з повітря літаків коаліції під проводом США.

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У міжнародній коаліції вказують на те, що "інші сили" в останні дні завдали десять авіаударів, які не були скоординовані з коаліцією. (18.11.2018)

Внаслідок контратак бойовиків "Ісламської держави" у провінції Дейр-ез-Зор за останні дні загинули 47 бійців курдських загонів. Спостерігачі також повідомляють про жертви серед цивільних від авіаударів коаліції. (24.11.2018)

За даними групи моніторингу DeirEzzor 24, місто було взяте під контроль SDF, але деякі бойовики ІД все ще переховуються на його околицях, передає агенція AP. Представники SDF поки не прокоментували захоплення міста, передає агенція Reuters. Напередодні командувач SDF Мазлуум Кобані повідомив, що в Хаджині та поблизу нього залишається ще близько п'яти тисяч бойовиків ІД. Це цифра включає дві тисячі іноземних бойовиків, переважно арабів та європейців разом з їхніми сім'ями.

Курдські збройні формування почали наступ на Хаджин 10 вересня. Протягом останніх тижнів наступ посилився через прибуття підкріплення з півночі Сирії. ІД контролює в Сирії незначні ділянки території поблизу кордону з Іраком. За оцінками спостерігачів, на них перебувають до 15 тисяч людей, зокрема, бойовики та члени їхніх родин.

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