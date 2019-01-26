Бойовики ІД вбили десятки проурядових військових у Сирії - спостерігачі

Бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) вбили щонайменше 35 військових проурядових сил Сирії протягом останніх 48 годин, інформує агенція dpa. У базованому в Лондоні Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини у суботу, 20 квітня, повідомили, що серед вбитих - кілька офіцерів сирійської армії високого рангу.

Напад ісламістів на проурядові сили, який у моніторинговому центрі вже назвали найкривавішим з часу повалення "халіфату", трапився у сирійській пустелі Бадіа на сході провінції Хомс. Повідомляється, що під час нападу було вбито шість бойовиків ІД.

Голова Сирійському центру моніторингу Рамі Абдель Рахман описав напад ісламістів як "найбільшу атаку", що спричинила чи не найбільша втрати серед військових урядових сил Дамаску "від часу, коли халіфат оголосили переможеним".

Сирійська пустеля Бадіа простягається на схід від столиці країни Дамаска і міст Хомс і Хама до іракського кордону. Наразі це єдина територія, де ще ведуть бойові дії залишки угруповання ІД.